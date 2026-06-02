В Ставропольском районе поздно вечером горели дом и баня

1 июня в 20:49 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Верхние Белозерки в СНТ «Пруды». Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы вышеуказанного Отряда. По прибытии было установлено, что горят дом и баня на площади 95 квадратных метров, на тушение - поданы 2 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы. В 21:33 - объявлена локализация пожара, в 22:28 - ликвидация открытого горения, в 23:30 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

