Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие экономически активные граждане.



Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе: 27% опрошенных самарцев делают это всегда, ещё 41% — иногда. В такси всегда дают на чай 9%, иногда — 38%. Курьерам всегда оставляют чаевые 6%, иногда — 30%. В парикмахерских и салонах красоты всегда поощряют персонал 9%, иногда — 23%. На заправках и автомойках всегда оставляют чаевые 8%, иногда — 22%. В гостиницах и отелях всегда дают на чай 6%, иногда — 20%.



Самые крупные суммы оставляют в отелях: 530 рублей. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые достигли 440 рублей. В парикмахерских и салонах красоты в среднем оставляют 300 рублей. На заправках и автомойках — 140 рублей. В такси средняя сумма чаевых составляет 130 рублей. Курьерам оставляют 100 рублей



Время проведения: 4—18 мая 2026 года