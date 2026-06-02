Из Тольятти в Самару запустили водный маршрут

В управлении туризма Тольятти сообщили хорошую новость для тех, кто устал от пробок и хочет сменить шум мотора на плеск воды. С 1 июня между двумя крупнейшими городами региона запустили речной транспорт.

«Омики будут курсировать по маршруту: Речной вокзал Тольятти → остановка „Поляна им. Фрунзе“ в Самаре. И обратно. Рейсы будут ходить не ежедневно, а с понедельника по четверг», — уточнили в мэрии автограда.

Путь по воде между городами составляет около 5 часов — рейс отправляется в путь из Тольятти в 8:30, а прибывает в Самару в 13:40. По пути судно заходит в Зольное, Ширяево, Подгоры и на пляж имени Фрунзе.

В обратный путь «омик» отправляется в 13:50, в Тольятти прибывает в 18:30.

Цена взрослого билета — от 240 рублей. Детский стоит в два раза дешевле. Пока речной маршрут открыли до 2 сентября, пишет 63.ру.