Юные актеры из Самары завоевали главные награды Всероссийского фестиваля «Белая дверь» в Сочи

Воспитанники самарской Школы театрального искусства «Эстрадная мастерская Михаила Нейштадта» стали лауреатами IV Всероссийского многожанрового конкурса «Белая дверь», который проходил в Сочи с 27 по 30 мая и был создан специально для творческой молодежи России. Также в конкурсе принял участие театральный коллектив «Фантазия» школы-гимназии № 41 «Гармония» — ребята заняли 3 место.

«Самарские ребята триумфально завоевали все главные награды Всероссийского фестиваля «Белая дверь» на главной сцене Зимнего театра — одной из главных театральных площадок Сочи. Их талант — наша общая ценность, а победа на всероссийском уровне — еще одно подтверждение тому, что ребята на верном пути. Наша задача — поддержать их и дать возможность развиваться дальше. Спасибо талантливым педагогам и родителям ребят за огромный труд и веру в талант наших детей. Вместе мы формируем культурное будущее Самары», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Единогласным решением профессионального жюри все четыре спектакля, представленные самарской Школой театрального искусства «Эстрадная мастерская Михаила Нейштадта» стали лауреатами I и II степеней. Это спектакли «Радио «Детство», «Весенняя соната», «Во весь Маяковский голос» и «Горящее сердце Данко». Главная награда — Гран-при фестиваля — присуждена Эстрадной мастерской Михаила Нейштадта.

«Когда на сцену «Зимнего» выходят твои ученики и зал встает — это дороже любой награды. Гран-при на такой сцене — это результат огромного труда наших ребят и всей команды педагогов. Но важнее всего для меня то, что дети возвращаются с фестиваля не только с наградами, но и с верой в себя и в свое дело. Театр учит их главному — отдавать тепло зрителю и зажигать сердца в зале. И я уверен, у них это получилось. Хочу, чтобы дети запомнили не саму статуэтку, а путь, проделанный к ее достижению и это чувство, что они это сделали вместе, одной командой», – сказал художественный руководитель школы театрального искусства «Эстрадная мастерская Михаила Нейштадта» Михаил Нейштадт.

Театральный коллектив «Фантазия» школы № 41 «Гармония» представил на конкурсе спектакль «Тайна цвета апельсина» и получил спецприз «За лучший костюм».

«В нашем школьном коллективе занимается более ста детей, и для каждого из них «Фантазия» — не просто кружок, а вторая семья. Поехать, к сожалению, смогли далеко не все, и каждый, выйдя на большую сцену Сочи, понимал, что играет еще и за тех, кому пришлось остаться в Самаре. Ребята выложились так, будто на сцене была вся команда. Третье место в таком составе и в таких обстоятельствах — это настоящая победа характера. Я горжусь каждым из них», – поделилась руководитель театрального коллектива «Фантазия» школы Nº 41 «Гармония» Лариса Подогова.

Отметим, также специальными наградами конкурса отмечены постановки Эстрадной мастерской Михаила Нейштадта. Воспитаннику Максиму Карпову вручен диплом «За лучшую мужскую роль» за главную роль в спектакле «Во весь Маяковский голос», а спектакль «Радио «Детство» получил диплом «За лучшее художественное оформление».

