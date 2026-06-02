Ледник «Судного дня» угрожает стереть с лица земли часть стран

Огромный кусок антарктического льда, размером с Великобританию, может отделиться от континента. Если это произойдет, некоторые страны рискуют исчезнуть с лица земли из-за резкого повышения уровня мирового океана. На это обратил внимание Daily Express.

«Огромный кусок антарктического льда размером с Великобританию грозит отделиться от замерзшего континента, что ставит под угрозу исчезновения некоторые страны», — отмечают аналитики. По их мнению, под угрозой исчезновения окажутся Великобритания, Нидерланды и некоторые американские территории.

Связано это с тем, что отдаление ледника скажется на повышении уровня мирового океана, подчеркивают климатологи. Нидерланды особенно уязвимы из-за того, что многие их крупные города, такие как Амстердам, Роттердам и Гаага, расположены ниже уровня моря.

До этого Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) прогнозировала, что в ближайшие пять лет средняя температура на Земле установит новые рекорды. В целом в последнее время климат становится все более нестабильным, и ситуация будет только ухудшаться. Эксперты связывают аномальную жару с глобальными климатическими изменениями, которые ускоряются из-за различных факторов, в том числе деятельности человека, пишет Ура.ру.