44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске

Согласно опросу Авито Услуг и Авито Путешествий, участие в котором приняло почти 5,5 тыс. россиянок, 78% женщин в Самаре перед поездкой в отпуск обязательно обращаются к мастерам в сфере красоты и ухода за собой. 44% из них, если не успели сделать какую-либо процедуру, готовы обратиться к местному мастеру, а 19% жительниц города и вовсе специально едут в другие города за услугами красоты.

Оптимальное время подготовки к отпуску для женщин в Самаре — неделя: 54% обязательно посещают мастера или салон красоты за семь дней до поездки на отдых. Четверть (25%) старается сделать все процедуры раньше — за 2 недели. Каждая пятая (21%) обращается за услугами ближе ко времени начала отдыха — за 2-3 дня. А вот сильно заранее, за месяц до поездки, или в самый день отъезда к мастерам в Самаре практически не обращаются.

Стрижка и окрашивание лидируют среди популярных предотпускных услуг в 2026 году: 55% жительниц Самары обязательно обращаются к парикмахерам перед отдыхом. Востребованы также маникюр и педикюр (52%). Реже обращаются перед отпуском к бровистам (27%), специалистам по работе с ресницами (21%) и за уходовыми спа-процедурами (5%).

В среднем на подготовку к отпуску жительницы Самары тратят 9,7 тыс. рублей. Однако некоторые рассчитывают на больший чек. Так, в целом по России респонденты в возрасте от 18 до 34 лет гораздо чаще (в 22% случаев) женщин других возрастов рассчитывают на сумму от 7 до 15 тыс. рублей. Представители “серебряного” поколения (от 55 лет и старше) более экономны в вопросе подготовки к поездке: почти в половине случаев перед отпуском на уходовые процедуры они тратят не больше 3 тыс. рублей.

За услугами в сфере красоты женщины обращаются не только перед поездкой, но и во время отдыха. Порядка 44% жительниц города отмечают, что если они не успели сходить в салон перед отпуском, обратиться к местному мастеру на отдыхе для них — не проблема. В целом по России чаще других такого мнения придерживаются зумеры — девушки 18-24 лет: 76% из них могут легко пойти в местный салон или к частному мастеру.

Некоторые женщины даже рассматривают специальные “поездки красоты”. Каждая пятая жительница города отправляется за услугами по уходу за собой в другой город, а еще 6% планируют попробовать такой формат путешествия. В целом по России наиболее активно такие поездки практикуют девушки от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (33%).

Путешественницы не забывают и о самостоятельном уходе за собой в отпуске. Регулярная рутина — уход за кожей. Использование масок, кремов и скрабов на отдыхе практикуют более половины жительниц города, почти треть ухаживает за руками и ногтями, а 17% занимаются спортом. В целом по России чаще всего йогу, бег, фитнес и просто утреннюю зарядку в отпуске делают зумеры. Каждая четвертая россиянка в возрасте от 18 до 24 лет не забывает про спортивные активности на отдыхе.

Для 47% жительниц Самары в отпуске обязательным ежедневным ритуалом выступает уход за кожей от UV-излучения. При этом в целом по России тренд на использование SPF-средств за год вырос: согласно прошлогоднему исследованию, солнцезащитные кремы и спреи использовали только 28% россиянок, теперь же об SPF не забывает почти половина женщин в отпуске.