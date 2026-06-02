Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске

179
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске

Согласно опросу Авито Услуг и Авито Путешествий, участие в котором приняло почти 5,5 тыс. россиянок, 78% женщин в Самаре перед поездкой в отпуск обязательно обращаются к мастерам в сфере красоты и ухода за собой. 44% из них, если не успели сделать какую-либо процедуру, готовы обратиться к местному мастеру, а 19% жительниц города и вовсе специально едут в другие города за услугами красоты.

Оптимальное время подготовки к отпуску для женщин в Самаре — неделя: 54% обязательно посещают мастера или салон красоты за семь дней до поездки на отдых. Четверть (25%) старается сделать все процедуры раньше — за 2 недели. Каждая пятая (21%) обращается за услугами ближе ко времени начала отдыха — за 2-3 дня. А вот сильно заранее, за месяц до поездки, или в самый день отъезда к мастерам в Самаре практически не обращаются.

Стрижка и окрашивание лидируют среди популярных предотпускных услуг в 2026 году: 55% жительниц Самары обязательно обращаются к парикмахерам перед отдыхом. Востребованы также маникюр и педикюр (52%). Реже обращаются перед отпуском к бровистам (27%), специалистам по работе с ресницами (21%) и за уходовыми спа-процедурами (5%).

В среднем на подготовку к отпуску жительницы Самары тратят 9,7 тыс. рублей. Однако некоторые рассчитывают на больший чек. Так, в целом по России респонденты в возрасте от 18 до 34 лет гораздо чаще (в 22% случаев) женщин других возрастов рассчитывают на сумму от 7 до 15 тыс. рублей. Представители “серебряного” поколения (от 55 лет и старше) более экономны в вопросе подготовки к поездке: почти в половине случаев перед отпуском на уходовые процедуры они тратят не больше 3 тыс. рублей.

За услугами в сфере красоты женщины обращаются не только перед поездкой, но и во время отдыха. Порядка 44% жительниц города отмечают, что если они не успели сходить в салон перед отпуском, обратиться к местному мастеру на отдыхе для них — не проблема. В целом по России чаще других такого мнения придерживаются зумеры — девушки 18-24 лет: 76% из них могут легко пойти в местный салон или к частному мастеру.

Некоторые женщины даже рассматривают специальные “поездки красоты”. Каждая пятая жительница города отправляется за услугами по уходу за собой в другой город, а еще 6% планируют попробовать такой формат путешествия. В целом по России наиболее активно такие поездки практикуют девушки от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (33%).

Путешественницы не забывают и о самостоятельном уходе за собой в отпуске. Регулярная рутина — уход за кожей. Использование масок, кремов и скрабов на отдыхе практикуют более половины жительниц города, почти треть ухаживает за руками и ногтями, а 17% занимаются спортом. В целом по России чаще всего йогу, бег, фитнес и просто утреннюю зарядку в отпуске делают зумеры. Каждая четвертая россиянка в возрасте от 18 до 24 лет не забывает про спортивные активности на отдыхе.

Для 47% жительниц Самары в отпуске обязательным ежедневным ритуалом выступает уход за кожей от UV-излучения. При этом в целом по России тренд на использование SPF-средств за год вырос: согласно прошлогоднему исследованию, солнцезащитные кремы и спреи использовали только 28% россиянок, теперь же об SPF не забывает почти половина женщин в отпуске.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
02 июня 2026, 11:56
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Самые крупные суммы оставляют в отелях: 530 рублей. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые достигли 440 рублей. Общество
122
Более трех тысяч подростков ищут работу на лето в Самарской области
02 июня 2026, 09:35
Более трех тысяч подростков ищут работу на лето в Самарской области
Наиболее востребованным типом занятости среди подростков остается постоянная работа — ее выбирают 97% молодых соискателей. Общество
160
Более 50% опрошенных россиян считают перерыв на еду способом сбежать с работы
01 июня 2026, 11:47
Более 50% опрошенных россиян считают перерыв на еду способом сбежать с работы
Еда помогает и в рабочих разговорах: 23% участников исследования считают, что с ней любая встреча становится терпимее. Общество
467
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
476
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
616
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
472
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
818
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
922
Весь список