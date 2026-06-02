В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение

Житель Самары рассказал о проблемах с финансированием секции по настольному теннису.

Горожанин сообщил о трудностях в комментариях на странице губернатора Вячеслава Федорищева в соцсетях. Объяснил, что речь идет о ребятах из СШОР № 1 (олимпийский резерв), которые занимаются в «Спартаке» на улице Ерошевского, 1а.

Уточнил: с 1 июня должен был открыться летний лагерь, но 28 мая тренеры узнали о сокращении финансирования со стороны областного Минспорта. Из-за этого возникли сложности с оплатой аренды владельцу спорткомплекса. Это 180 тыс. рублей, добавил местный житель.

А с 1 сентября, заявил он, урежут финансирование еще на 30%.

«Дети должны тренироваться. На данный момент мы, родители, собрали деньги из своего кармана и заплатили за аренду, но средств не хватит на весь месяц», — подчеркнул мужчина.

В Минспорте ответили: такая проблема возникла из-за «сложной экономической ситуации» и «необходимости в полном объеме обеспечить социальные обязательства» в губернии. Также сказали, что руководство СШОР № 1 провело собрание, пишет Самара-МК.

По его итогам решили продолжить тренировки в июне.

«С учетом возможностей бюджета учреждения в настоящее время готовится корректировка расписания занятий», — резюмировали в министерстве.