Через Самарскую область пытались контрабандой провезти более 900 кг янтаря

В Самарской области по иску транспортной прокуратуры изъято более 900 кг контрабандного янтаря стоимостью свыше 4 миллионов рублей.

В мае 2024 года сотрудники Самарской таможни обнаружили в кузове автомобиля более 900 килограммов янтаря-сырца, который пытались незаконно вывезти из России. Общая стоимость изъятого материала превышает 4 миллиона рублей. Личность владельца контрабандного груза не установлена.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, часть 2, пункт «в» (контрабанда). Следственные органы продолжают расследование.

Куйбышевский транспортный прокурор обратился в суд с иском об изъятии янтаря в пользу государства для последующей реализации. Железнодорожный районный суд города Самары удовлетворил требования ведомства, пишет ГТРК-Самара.