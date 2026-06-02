В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» активно ведутся работы по капитальному ремонту участков региональных дорог «Отрадный — Богатое» — Борское и Кинель — Богатое — Борское общей протяжённостью 5,5 километров.
Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет 10 по 14 июня на ВДНХ. Это масштабное событие для всех любителей путешествий.
8 многоквартирных домов введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет в Ставропольском районе Самарской области.
Бывший железнодорожник, а ныне финалист международного вокального конкурса Александр Петянов помогает жителям Самарской области серебряного возраста раскрыть свой творческий потенциал.
«Т Плюс» привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.
Ледник «Судного дня» угрожает стереть с лица земли часть стран
половина россиян старше 55 лет допускают смену профессии или уже пробуют себя в новой сфере
В Самарской области социальный контракт помог многодетной маме реализовать мечту
Хоккейный клуб «Лада» объявил о кадровой революции по окончании сезона-2025/26

Команду в полном составе покидают сразу несколько игроков и тренерский штаб во главе с главным тренером Павлом Десятковым.

«Приняли решение не продлевать контракт с главным тренером Павлом Десятковым. Павел Николаевич возглавил команду в начале сезона 2025/2026. Под его руководством „Лада“ провела 63 игры, в которых удалось набрать 45 очков. Команда трижды обыграла „Ак Барс“, а также отметилась победами над „Динамо“ Минск и ЦСКА. Мы благодарим Павла Николаевича за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — сообщили в клубе.

При этом руководство клуба приняло решение не ограничиваться отставкой наставника. Вслед за Десятковым «Ладу» покидают еще шесть специалистов:

  • Максим Смельницкий — тренер нападающих;

  • Алексей Емелин — тренер защитников;

  • Алексей Семенов — тренер вратарей;

  • Антон Зеленов — тренер вратарей;

  • Нормундс Силиньш — тренер по физической подготовке;

  • Валерий Никулин — тренер по развитию.

«Массовая зачистка» коснулась и шести игроков команды из автограда.

«Александр Трушков, Иван Бочаров, Владислав Семин, Артем Земченок, Даниил Бокун и Колби Уильямс покидают хоккейный клуб „Лада“, пишет 63.ру.

Таким образом, перед новым сезоном клуб фактически начинает формирование и команды и тренерского штаба с нуля. Официальной причиной такого массового ухода специалистов называют неудовлетворительные результаты: в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 тольяттинская команда заняла 10-е место в конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
