Хоккейный клуб «Лада» объявил о кадровой революции по окончании сезона-2025/26

Команду в полном составе покидают сразу несколько игроков и тренерский штаб во главе с главным тренером Павлом Десятковым.

«Приняли решение не продлевать контракт с главным тренером Павлом Десятковым. Павел Николаевич возглавил команду в начале сезона 2025/2026. Под его руководством „Лада“ провела 63 игры, в которых удалось набрать 45 очков. Команда трижды обыграла „Ак Барс“, а также отметилась победами над „Динамо“ Минск и ЦСКА. Мы благодарим Павла Николаевича за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — сообщили в клубе.

При этом руководство клуба приняло решение не ограничиваться отставкой наставника. Вслед за Десятковым «Ладу» покидают еще шесть специалистов:

Максим Смельницкий — тренер нападающих;

Алексей Емелин — тренер защитников;

Алексей Семенов — тренер вратарей;

Антон Зеленов — тренер вратарей;

Нормундс Силиньш — тренер по физической подготовке;

Валерий Никулин — тренер по развитию.

«Массовая зачистка» коснулась и шести игроков команды из автограда.

«Александр Трушков, Иван Бочаров, Владислав Семин, Артем Земченок, Даниил Бокун и Колби Уильямс покидают хоккейный клуб „Лада“, пишет 63.ру.

Таким образом, перед новым сезоном клуб фактически начинает формирование и команды и тренерского штаба с нуля. Официальной причиной такого массового ухода специалистов называют неудовлетворительные результаты: в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 тольяттинская команда заняла 10-е место в конференции и не смогла пробиться в плей-офф.