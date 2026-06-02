Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области

Состоялось установочное совещание на площадке Министерства образования Самарской области, на котором подвели итоги первого учебного года в рамках проекта «Налоговый класс».

Самарский регион вошел в число пяти пилотных субъектов страны, где начала реализовываться эта программа в рамках национального проекта «Молодежь и дети», которая осуществляется при поддержке Министерства образования Самарской области.

«Налоговые классы» успешно стартовали в четырех школах региона (6, 16, 41, 81):

✅ 1 сентября руководящий состав налоговых органов принял участие в школьных линейках и классных часах, на которых анонсировали цель, концепцию и формат учебного плана на текущий учебный год;

✅ 3 сентября руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев провел первый урок в «Налоговом классе»;

✅ 9-10 сентября прошли выездные уроки в «Налоговом классе» на базе Межрайоной ИФНС России № 18 по Самарской области в музее налоговых органов Самарской области;

✅ 12 мая прошел финальный урок в «Налоговом классе» на базе МБОУ «Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» г.о. Самара.

В течение учебного года был проведен 31 урок, на которых было задействовано 39 сотрудников налоговых органов.

Ученики и учителя оценили проект позитивно. Многие школьники всерьез задумались о будущей профессии. Налоговая и финансовая сферы вышли для них на первый план, а интерес к экономическим и юридическим специальностям заметно вырос. У ребят сформировалась «смешанная мотивация» — сочетание живого любопытства и прагматичного взгляда в будущее.

«“Налоговый класс” оказался не просто уроком о налогах — он стал мостом между школой и реальной профессией. И судя по итогам, этот мост выдержит самую серьезную нагрузку. Формат, который предложили налоговики — это не формальные встречи, это погружение. Ни один учебник не даст того, что дала живая экскурсия и реальные кейсы от инспекторов. Мы с коллегами уверены: проект будет жить и развиваться дальше», - отметила Оксана Чуракова, директор МБОУ №81 г.о. Самара.

Проект «Налоговый класс» однозначно востребован. В Самарской области создана устойчивая модель взаимодействия «школа – налоговые органы», отработаны форматы уроков, включая выездные мероприятия. Но на достигнутом решено не останавливаться.

В новом сезоне планируется:

✅ добавить элементы проектной деятельности;

✅ разбор реальных кейсов и мини-исследования под руководством кураторов из налоговых органов;

✅ расширить форматы (налоговые квизы, деловые игры, практикумы по работе с сервисами ФНС).