Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области

137
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области

Состоялось установочное совещание на площадке Министерства образования Самарской области, на котором подвели итоги первого учебного года в рамках проекта «Налоговый класс».

Самарский регион вошел в число пяти пилотных субъектов страны, где начала реализовываться эта программа в рамках национального проекта «Молодежь и дети», которая осуществляется при поддержке Министерства образования Самарской области.

«Налоговые классы» успешно стартовали в четырех школах региона (6, 16, 41, 81):

✅ 1 сентября руководящий состав налоговых органов принял участие в школьных линейках и классных часах, на которых анонсировали цель, концепцию и формат учебного плана на текущий учебный год;

✅ 3 сентября руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев провел первый урок в «Налоговом классе»;

✅ 9-10 сентября прошли выездные уроки в «Налоговом классе» на базе Межрайоной ИФНС России  № 18 по Самарской области в музее налоговых органов Самарской области;

✅ 12 мая прошел финальный урок в «Налоговом классе» на базе МБОУ «Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» г.о. Самара.

В течение учебного года был проведен 31 урок, на которых было задействовано 39 сотрудников налоговых органов.

Ученики и учителя оценили проект позитивно. Многие школьники всерьез задумались о будущей профессии. Налоговая и финансовая сферы вышли для них на первый план, а интерес к экономическим и юридическим специальностям заметно вырос. У ребят сформировалась «смешанная мотивация» — сочетание живого любопытства и прагматичного взгляда в будущее.

 «“Налоговый класс” оказался не просто уроком о налогах — он стал мостом между школой и реальной профессией. И судя по итогам, этот мост выдержит самую серьезную нагрузку. Формат, который предложили налоговики — это не формальные встречи, это погружение. Ни один учебник не даст того, что дала живая экскурсия и реальные кейсы от инспекторов. Мы с коллегами уверены: проект будет жить и развиваться дальше», - отметила Оксана Чуракова, директор МБОУ №81 г.о. Самара.

Проект «Налоговый класс» однозначно востребован. В Самарской области создана устойчивая модель взаимодействия «школа – налоговые органы», отработаны форматы уроков, включая выездные мероприятия. Но на достигнутом решено не останавливаться.

 В новом сезоне планируется:

✅  добавить элементы проектной деятельности;

✅  разбор реальных кейсов и мини-исследования под руководством кураторов из налоговых органов;

✅  расширить форматы (налоговые квизы, деловые игры, практикумы по работе с сервисами ФНС). 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
476
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
616
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
472
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
818
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
922
Весь список