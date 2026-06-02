Более трех тысяч подростков ищут работу на лето в Самарской области

Этим летом в Самарской области работу ищут более трех тыс. подростков, причем большинство из них находятся в активном поиске. Чаще всего молодые соискатели рассматривают работу в сферах обслуживания, складской логистики и доставки. Летом школьники могут работать полную разрешенную законом смену, что делает сезонную занятость особенно привлекательной для молодых соискателей, отмечают эксперты ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Самой популярной специализацией среди подростков стала работа официантом, барменом или бариста — на нее приходится 330 резюме (11% от общего числа). Также в топ-10 вошли профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика — 290 резюме (9%), разнорабочего — 230 резюме (7%), курьера и почтальона — 200 резюме (6%), менеджера по продажам и работе с клиентами — 160 резюме (5%), кассира-операциониста — 110 резюме (4%), оператора call-центра — 90 резюме (3%), грузчика — 90 резюме (3%), уборщика — 90 резюме (3%) и автомойщика — 80 резюме (3%).

Наиболее востребованным типом занятости среди подростков остается постоянная работа — ее выбирают 97% молодых соискателей. Подработку рассматривают 17%, стажировки — 1%, тогда как волонтерская деятельность практически не пользуется спросом. При этом абсолютное большинство подростков (97%) предпочли бы работать на территории работодателя. Удаленный формат привлекает 6% молодых соискателей, гибридный — 2%, разъездной характер работы — 1%, а вахтовый метод рассматривают менее 1%.

На данный момент для подростков открыто более 2,7 тыс. вакансий по всей России, в том числе в Самарской области. Чаще всего работодатели ищут курьеров (0,5 тыс. вакансий), промоутеров (0,5 тыс.), упаковщиков (0,4 тыс.) и продавцов (0,3 тыс.). По 0,2 тыс. предложений доступно для аниматоров, сборщиков заказов и официантов, а по 0,1 тыс. — для таргетологов, догситтеров и специалистов колл-центров.

Условия оплаты на этих позициях различаются в зависимости от нагрузки и специфики задач. Почасовая оплата выше всего у догситтеров (1–2 тыс. руб. в час), аниматоров (1–1,3 тыс. руб.) и уборщиков (0,8–1,4 тыс. руб.), а таргетологам предлагают 0,5–1 тыс. руб.

За одну смену больше всех потенциально могут заработать курьеры — 3–5 тыс. руб., упаковщики — 1,5–2,5 тыс. руб. Более скромный доход предлагают расклейщикам объявлений — 1,2–2,3 тыс. руб. за смену, и промоутерам — 2 тыс. руб.

При ежемесячной оплате лидируют официанты и сборщики заказов (от 50 тыс. руб.). Работникам колл-центров предлагают 40 тыс. руб., разнорабочим — 35 тыс. руб., няням и озеленителям — по 30 тыс. руб., фотографам — от 25 до 40 тыс. руб., а продавцам — от 27 до 30 тыс. руб.

«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14-15 лет, а для творческой работы – и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Правило о сокращении рабочего времени из-за учебы летом не применяется, что позволяет ребятам трудиться полную разрешенную смену», — комментирует Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

*Команда исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 300 тыс. резюме подростков, в том числе из Самарской области.