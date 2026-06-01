Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Более 50% опрошенных россиян считают перерыв на еду способом сбежать с работы

Более 50% опрошенных россиян считают перерыв на еду способом сбежать с работы

Более половины опрошенных россиян (52%) иногда используют перерыв на еду как способ «сбежать» от работы. У 21% это происходит часто. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5.

Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду — так ответили 44% опрошенных. Еще 26% думают о ней до начала рабочего дня, 14% — уже в первый рабочий час.

56% респондентов признались, что настроение во время перерыва им лучше всего поднимает домашняя еда — она дает ощущение «своего пространства» даже на работе. Готовую еду из супермаркета, кафе или кофейни рядом выбрали 37%: для них такой перерыв превращается в маленький «выход». Доставку отметили 25% — она воспринимается как «забота о себе».

После перекуса 45% опрошенных почувствовали, что им легче сосредоточиться и работать. У 26% эффект короткий: становится лучше, но усталость быстро возвращается. Еще 17% сказали, что после еды хочется продолжить есть, а не работать.

Еда помогает и в рабочих разговорах: 23% участников исследования считают, что с ней любая встреча становится терпимее. Еще 18% говорят, что за едой проще договориться, 12% — что она снимает напряжение.

Главные поводы для перекуса на работе — голод, усталость, стресс или напряжение, общение с коллегами, скука.

В тяжелый рабочий день россияне чаще всего выбирают бодрящие напитки (31%), сладкое (27%) и фастфуд (15%).

У 43% респондентов в течение рабочего дня бывает несколько приемов пищи. Один полноценный прием — у 26%, много маленьких перекусов — у 18%, пишет Газета.Ru.

Теги: Опрос

