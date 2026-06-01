Только 22% самарцев считают детство современных детей счастливее своего

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Только 22% самарцев считают детство современных детей счастливее своего

248
Только 22% самарцев считают детство современных детей счастливее своего

1 июня — Международный день защиты детей. В преддверии этой даты технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob представил данные опроса, посвященного сравнению детства разных поколений. В исследовании приняли участие представители экономически активного населения из города.


Согласно полученным данным, лишь 22% самарцев полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживаются 51%. Оставшиеся 27% респондентов затруднились с однозначной оценкой.


Анализ результатов показывает, что с возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 43% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Среди опрошенных старше 45 лет эта доля возрастает до 61%. При этом три из десяти молодых респондентов признаются, что не могут провести четкую параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.

Интересно, что уровень образования также влияет на восприятие: участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (30%), чем респонденты с высшим образованием (18%).

Особую роль играет и наличие собственных детей. Горожане, уже ставшие родителями, в 32% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое (против 13% среди бездетных). Те, у кого детей пока нет, чаще сомневаются в ответе — доля затруднившихся в этой группе достигает 32%.

В комментариях участники приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моём детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чём-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими».
 

Время проведения: 18—20 мая 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 50% опрошенных россиян считают перерыв на еду способом сбежать с работы
01 июня 2026, 11:47
Более 50% опрошенных россиян считают перерыв на еду способом сбежать с работы
Еда помогает и в рабочих разговорах: 23% участников исследования считают, что с ней любая встреча становится терпимее. Общество
242
Самарцы готовы потратить на смену стиля в среднем 27 000 рублей
01 июня 2026, 11:04
Самарцы готовы потратить на смену стиля в среднем 27 000 рублей
Респонденты отмечают, что решиться на смену внешнего вида чаще всего мешает непонимание, какой именно стиль им подойдет. Общество
256
После расставания женщины заметно чаще мужчин продолжают носить подаренные украшения
28 мая 2026, 12:26
После расставания женщины заметно чаще мужчин продолжают носить подаренные украшения
Если партнер продолжает пользоваться подарками от бывших, больше всего россиян смущает эмоциональная составляющая. Общество
586
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
229
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
274
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
269
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
752
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
772
Весь список