Только 22% самарцев считают детство современных детей счастливее своего

1 июня — Международный день защиты детей. В преддверии этой даты технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob представил данные опроса, посвященного сравнению детства разных поколений. В исследовании приняли участие представители экономически активного населения из города.



Согласно полученным данным, лишь 22% самарцев полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживаются 51%. Оставшиеся 27% респондентов затруднились с однозначной оценкой.



Анализ результатов показывает, что с возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 43% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Среди опрошенных старше 45 лет эта доля возрастает до 61%. При этом три из десяти молодых респондентов признаются, что не могут провести четкую параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.



Интересно, что уровень образования также влияет на восприятие: участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми (30%), чем респонденты с высшим образованием (18%).



Особую роль играет и наличие собственных детей. Горожане, уже ставшие родителями, в 32% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое (против 13% среди бездетных). Те, у кого детей пока нет, чаще сомневаются в ответе — доля затруднившихся в этой группе достигает 32%.



В комментариях участники приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моём детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чём-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими».



Время проведения: 18—20 мая 2026 года