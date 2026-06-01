Самарцы готовы потратить на смену стиля в среднем 27 000 рублей

Аналитики Авито Товаров и Авито Услуг узнали у жителей Самары, думали ли они о смене своего образа, что бы они хотели в себе изменить и чем они вдохновляются. Оказалось, что почти половина уже сменила свой имидж, а еще у трети есть такое желание. В основном изменения затрагивают стиль одежды, стрижку и цвет волос.

За последний год у трети (32%) жителей Самары появлялось желание изменить стиль или образ, но они еще не решились на эти перемены. В основном это опрошенные 35-44 лет (42%). При этом почти половина (47%) уже поработали над своим стилем — это в основном молодые люди в возрасте 18-24 лет (50%). И еще 15% респондентов признались, что их все устраивает в текущем образе. Так чаще всего отвечали мужчины (24%).

Что хотят поменять и сколько потратить

В основном сменить хотят стрижку (60%), стиль одежды (56%), цвет волос (35%). Еще 20% готовы поработать над укладкой и уходом за волосами, а 19% — сделать косметологические процедуры. Мужчины чаще хотят научиться подбирать аксессуары (23%), обновить очки или, наоборот, отказаться от них и заменить на линзы (21%). Женщины думают о косметологических процедурах (24%), оформлении бровей и ресниц (24%).

Потратить на смену стиля жители Самары готовы в среднем 27 000 рублей. 11% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 25% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Для 28% приемлемый бюджет — от 10 000 до 20 000, для 12% — от 20 000 до 30 000. 15% готовы потратить еще больше.

Причины и мотивация

Среди самых частых причин для смены образа — желание почувствовать себя увереннее (38%). Так чаще отвечали женщины. А вот мужчин часто мотивируют изменения в личной жизни (22%) или новый карьерный этап (12%). Интересно, что наиболее юные респонденты (от 18 до 24 лет) чаще остальных возрастов руководствуются желанием просто экспериментировать (23%), а не конкретными целями и планами.

Почти для каждого второго опрошенного (42%) главный мотиватор — внутреннее желание перемен. Но в основном такую причину называют женщины (57% против 36% мужчин). У мужчин же чаще таким изменениям способствует что-то внешнее — отношения (15%), смена сезона (12%) или новая работа (8%).

Стоп-факторы и источники вдохновения

Однако не все готовы пойти на перемены в образе. Респонденты отмечают, что решиться на смену внешнего вида чаще всего мешает непонимание, какой именно стиль им подойдет (26%). Еще 23% останавливает страх, что результат их не устроит. У 20% просто не хватает времени на работу со своим образом. 18% пока не хотят тратить деньги на новый имидж. Еще 7% отмечают, что пока находятся в поиске «своего» мастера.

При смене стиля 23% опрошенных прислушиваются к советам мастеров и специалистов — этот вариант в основном предпочитают представители старших поколений. 22% ищут вдохновение в соцсетях, а 14% — в визуальных подборках, в том числе на Pinterest. Чаще на такой формат ориентируется люди 18-24 лет. Мужчины же признаются, что обычно не ищут идеи специально (31%) или просто прислушиваются к советом друзей и близких (20%).