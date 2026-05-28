После расставания женщины заметно чаще мужчин продолжают носить подаренные украшения

​​Кольца, украшения, техника, книги и памятные сувениры — после расставания одни стараются избавиться от вещей, напоминающих о прошлых отношениях, а другие продолжают пользоваться ими годами. Аналитики сервиса знакомств Twinby и ювелирного холдинга SOKOLOV выяснили, что россияне делают с подарками от бывших партнеров, готовы ли носить подаренные украшения в новых отношениях и что вызывает больше всего вопросов у новых избранников.



У большинства россиян (88%) после расставания остаются подарки от бывших партнеров. Причем у 60% сохранились вещи сразу от нескольких бывших, еще у 28% — от одного человека. При этом респонденты относятся к таким вещам спокойно. 72% уверены: подарки от бывших — это просто вещи, и пользоваться ими нормально как самому, так и партнеру. Еще 12% готовы пользоваться такими вещами сами, но испытывают дискомфорт, если это делает партнер. Причем женщины отвечали так чаще мужчин — 15% против 9%.



После расставания 75% россиян продолжают пользоваться подарками от прошлых партнеров даже после разрыва отношений. Еще 26% убирают вещи подальше, но не выбрасывают. Радикальные решения встречаются значительно реже: 21% избавляются от подарков сразу, 13% продают их или сдают в ресейл, 10% возвращают, а еще 10% уничтожают их.



При этом сильнее всего россияне привязываются к практичным вещам. Чаще всего после расставания люди готовы оставить технику и гаджеты (72%), крупные подарки вроде автомобиля или квартиры (62%), предметы роскоши (56%), украшения (56%) и вещи для повседневного использования (56%). Также россияне не спешат расставаться с финансовой помощью или вложениями (53%), одеждой и аксессуарами (53%), питомцами (53%), парфюмом и косметикой (43%) и книгами (42%).



Проще всего респондентам расставаться с памятными мелочами вроде открыток и сувениров — избавиться от них готовы 37%. Еще 35% готовы отказаться от вещей, имеющих сильную эмоциональную ценность. Расстаться с украшениями готовы 18% россиян, с одеждой и аксессуарами — 14%, с книгами и парфюмом — по 10%. При этом треть респондентов (34%) вообще не избавляются от вещей после расставания.



Отдельной категорией оказались украшения. 33% россиян до сих пор носят украшения, подаренные бывшими партнерами. Еще 24% хранят их, но уже не надевают. Женщины сохраняют такие подарки заметно чаще мужчин: 43% продолжают носить украшения от бывших против 19% среди мужчин. Почти 40% россиян считают, что если украшение красивое и качественное, нет причин от него отказываться. Еще 27% готовы носить такие вещи, но не афишировать, откуда они появились.



Вместе с тем украшения от бывших могут становиться и поводом для напряжения в новых отношениях. Реальные конфликты из-за таких вещей возникают редко: только 10% россиян сталкивались с ситуацией, когда подарки от бывших становились причиной напряжения в новых отношениях. Еще 21% предпочли бы не рассказывать новому избраннику, что продолжают пользоваться подарками от бывших. Женщины выбирали такой вариант заметно чаще мужчин — 25% против 14%. Еще 14% готовы отказаться от использования вещей, если партнер будет против, а еще 14% продолжат пользоваться подарками независимо от мнения второй половины.



Если партнер продолжает пользоваться подарками от бывших, больше всего россиян смущает эмоциональная составляющая. 40% отметили, что им неприятно ощущение, будто вещь хранит эмоциональную связь с прошлым человеком. Еще 35% испытывают дискомфорт из-за ощущения, что прошлые отношения продолжают присутствовать в их жизни. Каждый четвертый (26%) переживает из-за возможного сравнения с бывшими партнерами.

Репрезентативный опрос проведен в мае 2026 года среди 2021 респондента во всех федеральных округах РФ.