Между Самарой и Сызранью запустят речной маршрут на «Восходе»

В Самарской области с 1 июля 2026 года планируют открыть новый речной маршрут между Самарой и Сызранью. Перевозки будут осуществляться на судах на подводных крыльях.

О запуске нового направления сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Неретин во время оперативного совещания областного правительства.

Маршрут пройдёт по акватории Волги. Протяжённость рейса составит 121 километр, а время в пути — около 2 часов 15 минут. Для перевозки пассажиров планируют использовать судно «Восход», рассчитанное на 71 человека.

По предварительному расписанию рейсы будут выполняться по выходным дням. Утром судно будет отправляться из Самары, а вечером — из Сызрани.

В региональном правительстве не исключают, что при высоком пассажиропотоке маршрут могут расширить, а количество рейсов — увеличить, пишет Самара-АиФ.