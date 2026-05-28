Герой России и легенда российского спорта Александр Карелин проведёт зарядку на самарской набережной.

6 июня в 10:00 на набережной у бассейна «ЦСК ВВС» в Самаре пройдёт открытая «Зарядка с чемпионом» с прославленным спортсменом, трёхкратным олимпийским чемпионом, Героем России Александром Карелиным.

Более сотни молодых самарцев, среди которых студенты, активисты «Молодой Гвардии», волонтёры гуманитарной миссии и участники СВО начнут утро «на спорте» на одной из самых красивых набережных Поволжья.

В «Зарядке с чемпионом» примут участие депутат Самарской Губернской Думы, координатор проекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин, дважды кавалер Ордена Мужества, участник СВО, помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов, а также депутат Думы г.о. Самара, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» Антон Родионов.

«Зарядка с чемпионом» организована Самарским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» в партнёрстве с федеральным партийным проектом «Выбор сильных» в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

