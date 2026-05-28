Золотые шлягеры зазвучат на региональном фестивале эстрадной песни

30 мая, в 12:00, в Челно-Вершинском районном Доме культуры состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой шлягер — 2026». (12+)



Фестиваль неизменно привлекает внимание как исполнителей, так и зрителей всех возрастов. В этом году программу построили на хитах российской и советской эстрады 1970-х, 1980-х, 1990-е и 2010-х. Эти песни поют и знают до сих пор.

«Золотой шлягер — 2026» даёт возможность солистам и творческим коллективам из городов и сел Самарской области блеснуть талантом, удивить зрителя и жюри знанием музыкальных стилей и собственными сценическими интерпретациями культовых композиций.



«Золотой шлягер» — это не просто конкурс, а яркое шоу, объединяющее людей вокруг музыки, воспоминаний и позитивных эмоций.

В фестивале примут участие как начинающие исполнители, так и уже известные артисты. Для многих участников «Золотой шлягер» — отличный шанс заявить о себе и, возможно, начать успешную карьеру в музыкальной индустрии.

Проект реализуется при методической и информационной поддержке Агентства социокультурных технологий.

Фото: минкульт СО