Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в регионе 26 июня

Опубликована программа федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Самарской области, которая пройдет 26 июня. Она проводится уже четвертый год, и второй год – в рамках национального проекта «Кадры».

В региональном этапе, который состоялся в апреле, приняли участие более 14 тысяч жителей Самарской области. По его итогам предложения о трудоустройстве получили порядка 2300 жителей региона.

26 июня мероприятия ярмарки пройдут на 12 площадках – во всех городах, а также Красноярском районе. Главной станет площадка в торговом комплексе «Гудок» в Самаре.

На площадки региона выйдут ведущие предприятия, которые предложат свои вакансии. К участию также присоединятся образовательные организации - колледжи и вузы области, общественные организации.

Всероссийская ярмарка трудоустройства - это не только возможность:

- пройти сразу несколько собеседований;

- получить помощь в составлении резюме;

- пройти профтестирование;

- посетить тренинги, включая арт-терапию;

- узнать о мерах государственной поддержки.

Особое внимание традиционно будет уделено трудоустройству участников СВО и членов их семей.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства дает возможность не только найти работу или сотрудников здесь и сейчас, но и планировать на перспективу, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Посетители, даже если они не находятся в активном поиске работы, могут познакомиться с большим количеством предприятий, образовательных организаций и найти возможные варианты изменения своего профессионального пути. Удобен такой формат и для студентов, выпускников, которые ищут свое первое рабочее место. А работодатели могут лучше понять ожидания соискателей, сформировать кадровый резерв».

Также будут работать площадки профориентационных мастер-классов по рабочим профессиям в рамках проведения Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Будут представлены профессии сварщик, механизатор, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (номинации региональных этапов).

С программой ярмарки и адресами площадок можно ознакомиться по ссылке - https://trud.samregion.ru/2026/03/27/vserossijskaya-yarmarka-trudoustrojstva-2026/

