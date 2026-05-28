Иван Носков: «Самара — это перспективный центр ПФО, и сегодня у города есть понятный план развития»

28 мая глава города Самары Иван Носков представил депутатам городской Думы отчет о работе за 2025 год. В начале своего доклада он отметил, что прошедший год стал для него первым полным годом работы на посту главы города. В этот период была сформирована новая команда администрации и городской Думы, что позволило дать старт новым проектам, нацеленным на развитие Самары. Иван Носков поблагодарил за поддержку, совместную работу и конструктивную критику депутатов прошлого и нынешнего созывов и лично Алексея Дегтева и Сергея Рязанова.

«Самара — это перспективный центр Приволжского федерального округа, и сегодня у города есть понятный план развития. Он нашел свое отражение в Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая была разработана совместно с жителями и утверждена в 2025 году, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Совместно с Правительством Самарской области мы работаем над улучшением жизни каждого самарца. Ведем масштабную работу по обновлению общественного транспорта и инфраструктуры, строим и вводим в эксплуатацию новые дороги, благоустраиваем общественные пространства, переселяем семьи из аварийного жилфонда в современные дома, ремонтируем существующие и возводим новые соцобъекты, развиваем городские пляжи. Важно, что мы запустили ряд перспективных проектов, уже сейчас работающих на будущее Самары».

В течение 2025 года бюджет Самары сохранял социальную направленность. Доходная часть составила почти 57 миллиардов рублей, что на 5,2 миллиарда больше, чем в 2024 году. «Это стало возможным благодаря увеличению доли участия Самары в национальных проектах, а также взвешенной налоговой политике. Стоит отметить, что в прошлом году Самара впервые за несколько лет исполнила все нацпроекты на 100%. Говорил о необходимости повысить собираемость платежей еще в прошлогоднем отчете, и эту задачу мы выполняем — повышение составило 14%», – отметил Иван Носков.

В отчете глава города подробно остановился на исполнении шести нацпроектов, в которых Самара участвовала в 2025 году: «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика». На их реализацию из бюджетов всех уровней было направлено почти 3 миллиарда рублей. В том числе благодаря взаимодействию с Министерством туризма Самарской области впервые состоялся гастрономический фестиваль «Самара со вкусом».

«Совместная работа Думы и Администрации направлена на повышение качества жизни горожан. Представленный сегодня отчет главы демонстрирует системный подход к модернизации городской инфраструктуры. Город получает новые автобусы и трамваи, появляются удобные маршруты, ремонтируются дороги и обновляются общественные пространства. Уделяется внимание экологии: это ликвидация несанкционированных свалок, установка современных контейнерных площадок и взятый курс на озеленение города. Все это последовательные шаги, которые создают базу для устойчивого развития Самары, повышая ее комфорт для жителей и привлекательность для инвесторов и гостей», – отметил председатель Думы города Самары Сергей Рязанов. 

Говоря о проделанной работе в сфере городского хозяйства, глава города отметил, что особое внимание было уделено ремонту дорог и озеленению. В 2025 году в Самаре было отремонтировано около 58 км дорог, что в 1,5 раза больше, чем планировалось первоначально. Отремонтировано более 100 проездов к объектам социальной сферы, высажено более 9 тысяч деревьев. Особое внимание уделили водным объектам: построено четыре новых фонтана и реконструирован один — фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». Также в 2025 году был создан новый механизм восстановления ОКН — на сегодняшний день по 4 нежилым муниципальным зданиям определены инвесторы и начато проектирование.

«Говоря о будущем, я в первую очередь говорю о самых юных жителях Самары — детях, подростках. Все, что мы делаем, это для них. В прошлом году запустили проект по созданию в детских садах мини-футбольных полей, этом году заработал проект «Школьная академия городских инициатив». Муниципалитет оказывает поддержку самарскому КВН, созданию детского телевидения, развитию учреждений культуры — в 2025 году открыто новое здание театра для детей и молодежи «Мастерская», начат капитальный ремонт детской библиотеки № 3 на улице Стара-Загора», – добавил глава города Самары Иван Носков.

Еще одна тема, на которой остановился Иван Носков, — поддержка ветеранов СВО. В 2025 году самарский Совет ветеранов СВО стал основой и движущей силой при создании Ассоциации ветеранов СВО Самарской области. За счет средств городского бюджета военнослужащим и членам их семей оказана поддержка на общую сумму 354 млн рублей, предоставлено 11 земельных участков для подсобного хозяйства, еще 63 человека выбрали денежную выплату.

В завершение своего доклада Иван Носков отметил, что цель Самары — войти в топ-5 городов-миллионников России. Он выразил уверенность, что депутатский корпус будет оказывать содействие и активно участвовать в достижении этой цели. Напомним, ранее поддержку всех социально значимых и инфраструктурных проектов областного центра гарантировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По итогу заседания депутаты Думы города Самара приняли отчет главы города единогласно.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

