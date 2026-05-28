Самарская область - в топ-20 по числу дипломантов IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Подведены итоги IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты вузов Самарской области успешно преодолели многоэтапный отбор и вошли в число дипломантов проекта.

На участие в IX сезоне зарегистрировалось рекордное количество студентов: 215 515 человек. Дипломантами стали 3 606 обучающихся российских вузов. 37 из них – студенты из Самарской области. 
«Участники из Самарской области доказали: профессионализм не имеет географических границ. В IX сезоне ребята проявили себя в таких направлениях олимпиады «Я – профессионал», как «Государственное и муниципальное управление», «Дизайн», «Машиностроение» и других. Мы гордимся их достижениями и уверены, что успехи наших финалистов станут примером не только для земляков, но и для студентов со всей страны», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В IX сезоне олимпиада охватила 70 направлений – от «Истории и культуры России» и «Креативных индустрий» до «Искусственного интеллекта» и «Разработки беспилотных воздушных судов». Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей. 
«Высокая активность участников из Самарской области и их уверенные результаты в олимпиаде «Я – профессионал» показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Больше всего дипломантов IX сезона подготовили в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева, Самарском государственном техническом университете и Самарском государственном экономическом университете. Их успех – это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», – поделилась руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.  
Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. 


Фото:   «Россия – страна возможностей» 

