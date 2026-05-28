Энергетики филиала «Самарские РС» призывают родителей и детей соблюдать правила электробезопасности

Порядка 6 000 детей школьного и дошкольного возраста региона были охвачены профилактическими мероприятиями комплексной программы, направленной на снижение рисков травматизма сторонних лиц, включая детей, на объектах электросетевого комплекса филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети».

Такая значительная цифра стала результатом системной работы, о которой на пресс-конференции «Каникулы под защитой: основы детской безопасности» рассказал заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС» Виталий Гончаров.

С наступлением каникул дети больше времени проводят на улице, вдали от родительского контроля, а электрический ток опасен тем, что у него нет ни запаха, ни цвета, и он не создает шума, становясь по-настоящему невидимой угрозой.

В ходе выступления Виталий Гончаров напомнил юным жителям региона и их родителям о жизненно важных правилах: запрещается запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи (ЛЭП), открывать двери трансформаторных подстанций, организовывать фото- и видеосъемки рядом с ЛЭП, забираться на опоры и разжигать костры под ними.

Летняя рыбалка вблизи энергообъектов опасна вдвойне: мокрая леска является отличным проводником для электрического тока. Также современные материалы, из которых изготавливаются удилища, отлично проводят электричество, и на недопустимо близком расстоянии от ЛЭП создают смертельную угрозу для жизни.

Важно помнить, что при обнаружении оборванного провода категорически запрещено подходить к нему. Если вы случайно оказались рядом с ним, опасную зону можно покидать только «гусиным шагом», не отрывая ступни от земли.

«Исключительно важно, чтобы взрослые ответственно и сознательно относились к вопросам профилактики электробезопасности. Они не только сами должны знать правила безопасного поведения, но и доносить их до детей. Энергетики настоятельно призывают родителей и педагогов обращать внимание на предупреждающие знаки, которые размещены на опорах ЛЭП и ограждениях электроустановок - «Осторожно, электрическое напряжение!», – подчеркнул Виталий Гончаров.

Специалисты филиала «Самарские РС» для популяризации знаний по электробезопасности только в прошлом году провели порядка 400 занятий в образовательных учреждениях региона.

В летний каникулярный период эта важнейшая работа не останавливается, а переходит в формат интерактивных мероприятий в пришкольных и оздоровительных лагерях.

Если вы стали свидетелем обрыва провода, повреждения опоры или обнаружили открытый доступ в трансформаторную будку, не пытайтесь решить проблему самостоятельно.

Звоните на круглосуточную горячую линию по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов).

Энергетики оперативно устранят угрозу, обеспечив безопасность жителей Самарской области.



