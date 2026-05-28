Энергетики филиала «Самарские РС» призывают родителей и детей соблюдать правила электробезопасности

В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время героев» в СКК «Дворец спорта им. В. Высоцкого» в Самаре.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в форуме «Мой бизнес 63. Время героев»
Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ.
Международная ассоциация по фактчекингу GFCN разработает стратегические нормы информационной безопасности
Температура воздуха 29 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
29 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +20°С
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в области организована работа по надлежащему оформлению пляжей.
Количество официальных пляжей в губернии планируется увеличить
Правительство РФ совместно с Фондом Росконгресс объявили конкурс среди общественных организаций, блогеров и СМИ, посвящённый продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения «За медицину здорового долголетия».
Конкурс блогеров и СМИ: станьте голосом здорового долголетия
В следующем году в регионе появятся 2 новых кластера федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Колледжи Самары получат гранты на развитие кластеров «Профессионалитета»
30 мая, в 12:00, в Челно-Вершинском районном Доме культуры состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой шлягер — 2026».
Золотые шлягеры зазвучат на региональном фестивале эстрадной песни
28 мая глава города Самары Иван Носков представил депутатам городской Думы отчет о работе за 2025 год.
Иван Носков: «Самара — это перспективный центр ПФО, и сегодня у города есть понятный план развития»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Энергетики филиала «Самарские РС» призывают родителей и детей соблюдать правила электробезопасности

Порядка 6 000 детей школьного и дошкольного возраста региона были охвачены профилактическими мероприятиями комплексной программы, направленной на снижение рисков травматизма сторонних лиц, включая детей, на объектах электросетевого комплекса филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети».
Такая значительная цифра стала результатом системной работы, о которой на пресс-конференции «Каникулы под защитой: основы детской безопасности» рассказал заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС» Виталий Гончаров.
С наступлением каникул дети больше времени проводят на улице, вдали от родительского контроля, а электрический ток опасен тем, что у него нет ни запаха, ни цвета, и он не создает шума, становясь по-настоящему невидимой угрозой.
В ходе выступления Виталий Гончаров напомнил юным жителям региона и их родителям о жизненно важных правилах: запрещается запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи (ЛЭП), открывать двери трансформаторных подстанций, организовывать фото- и видеосъемки рядом с ЛЭП, забираться на опоры и разжигать костры под ними. 
Летняя рыбалка вблизи энергообъектов опасна вдвойне: мокрая леска является отличным проводником для электрического тока. Также современные материалы, из которых изготавливаются удилища, отлично проводят электричество, и на недопустимо близком расстоянии от ЛЭП создают смертельную угрозу для жизни.
Важно помнить, что при обнаружении оборванного провода категорически запрещено подходить к нему. Если вы случайно оказались рядом с ним, опасную зону можно покидать только «гусиным шагом», не отрывая ступни от земли. 
«Исключительно важно, чтобы взрослые ответственно и сознательно относились к вопросам профилактики электробезопасности. Они не только сами должны знать правила безопасного поведения, но и доносить их до детей. Энергетики настоятельно призывают родителей и педагогов обращать внимание на предупреждающие знаки, которые размещены на опорах ЛЭП и ограждениях электроустановок - «Осторожно, электрическое напряжение!», – подчеркнул Виталий Гончаров. 

Специалисты филиала «Самарские РС» для популяризации знаний по электробезопасности только в прошлом году провели порядка 400 занятий в образовательных учреждениях региона.
В летний каникулярный период эта важнейшая работа не останавливается, а переходит в формат интерактивных мероприятий в пришкольных и оздоровительных лагерях.
Если вы стали свидетелем обрыва провода, повреждения опоры или обнаружили открытый доступ в трансформаторную будку, не пытайтесь решить проблему самостоятельно.
Звоните на круглосуточную горячую линию по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов).
Энергетики оперативно устранят угрозу, обеспечив безопасность жителей Самарской области.
 

 

Фото: Медиаагентство «Самара 450»

