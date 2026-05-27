Вячеслав Федорищев: в предварительном голосовании «Единой России» уже приняли участие более 5% избирателей Самарской области

«Старт предварительного голосования «Единой России» в Самарской области показал главное: людям важно, кто будет представлять их интересы в региональном и федеральном парламенте. За эти дни, с 25 мая, свой выбор сделали уже более 5% избирателей со всего региона. Огромное вам спасибо за активность и неравнодушие! — обратился к жителям Вячеслав Федорищев.

Особое внимание в ходе кампании уделяется участникам специальной военной операции. В предварительном голосовании участвуют более 30 ветеранов и действующих бойцов СВО. Для многих из них это первый опыт политической борьбы.

«Я рад, что они в строю — теперь уже и в гражданской, мирной жизни. Уверен, эти люди не подведут», — подчеркнул глава региона.

Параллельно с голосованием в Самарской области идет сбор предложений в Народную программу партии. Кандидаты фиксируют обращения жителей, и многие вопросы стараются решить сразу, не откладывая.

«Люди должны видеть не обещания, а реальную помощь», — отметил Вячеслав Федорищев.

«Электронное предварительное голосование продлится до 31 мая. Призываю всех, кто ещё не определился, сделать свой выбор. Регистрируйтесь на pg.er.ru до 29 мая, голосуйте. Вместе определим будущее региона», — заключил секретарь регионального отделения «Единой России».

сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

