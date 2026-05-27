Вячеслав Федорищев: в предварительном голосовании «Единой России» уже приняли участие более 5% избирателей Самарской области

Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Фальков: вузы могут ввести устные экзамены вместо дипломных работ из-за ИИ
Историческое событие для отечественного агропрома: первые российские бананы исследованы в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Новороссийский филиал ЦОК АПК подтвердил отсутствие в первых отечественных бананах пестицидов, а по магнию они превосходят импортные
В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Глава региона проверил укрытие в Тольятти после обращения многодетной матери
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.
Губернатор поручил закрыть небезопасные уличные точки торговли в Самаре
На площадке «МТЛ Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо.
Победитель конкурса грантов для НКО организовал региональный студенческий турнир по дзюдо 
В Самаре на базе СК «Ипподром-Арена» состоялся финал Первенства по синхронному плаванию.
Победителей Первенства по синхронному плаванию наградили в Самаре
В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада».
«От зеркальной глади до водного каскада» – новый автомаршрут по Самарской области
28 мая на Московском шоссе начнётся тестирование табло переменной информации. На экранах будет выводиться служебная информация и тестовые изображения — так специалисты проверят работоспособность оборудования.
Табло на Московском шоссе и Фрунзенском мосту проверят в работе
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев: в предварительном голосовании «Единой России» уже приняли участие более 5% избирателей Самарской области

Старт предварительного голосования «Единой России» в Самарской области показал, что жителям небезразлично, кто будет представлять их интересы в региональном и федеральном парламенте. За первые дни процедуры, с 25 мая, свой выбор сделали многие жители области. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, глава региона Вячеслав Федорищев.

«Старт предварительного голосования «Единой России» в Самарской области показал главное: людям важно, кто будет представлять их интересы в региональном и федеральном парламенте. За эти дни, с 25 мая, свой выбор сделали уже более 5% избирателей со всего региона. Огромное вам спасибо за активность и неравнодушие! — обратился к жителям Вячеслав Федорищев.

Особое внимание в ходе кампании уделяется участникам специальной военной операции. В предварительном голосовании участвуют более 30 ветеранов и действующих бойцов СВО. Для многих из них это первый опыт политической борьбы.

«Я рад, что они в строю — теперь уже и в гражданской, мирной жизни. Уверен, эти люди не подведут», — подчеркнул глава региона.

Параллельно с голосованием в Самарской области идет сбор предложений в Народную программу партии. Кандидаты фиксируют обращения жителей, и многие вопросы стараются решить сразу, не откладывая.

«Люди должны видеть не обещания, а реальную помощь», — отметил Вячеслав Федорищев.

«Электронное предварительное голосование продлится до 31 мая. Призываю всех, кто ещё не определился, сделать свой выбор. Регистрируйтесь на pg.er.ru до 29 мая, голосуйте. Вместе определим будущее региона», — заключил секретарь регионального отделения «Единой России».

Напомним, что  электронное предварительное голосование «Единой России» завершится 31 мая. Регистрация участников на сайте pg.er.ru открыта до 29 мая, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Второй Всероссийский агродиктант стартовал на главной очной площадке региона — в аграрном университете в Усть-Кинельском.
26 мая 2026, 16:31
Дан старт Всероссийскому агродиктанту в Самарской области
Второй Всероссийский агродиктант стартовал на главной очной площадке региона — в аграрном университете в Усть-Кинельском.
Председатель партии напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту её сторонников.
22 мая 2026, 16:35
Дмитрий Медведев — участникам предварительного голосования «Единой России»: Попытки спрятать партийный политический статус будут жёстко пресекаться
Председатель партии напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту её сторонников.
22 мая в поселке Рощинский Волжского района Самарской области распахнул двери новый зал греко-римской борьбы.
22 мая 2026, 16:14
Ковёр для героев: в Рощинском открылся зал греко-римской борьбы
22 мая в поселке Рощинский Волжского района Самарской области распахнул двери новый зал греко-римской борьбы.
В центре внимания
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
