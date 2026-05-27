Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Историческое событие для отечественного агропрома: первые российские бананы исследованы в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.
На площадке «МТЛ Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо.
В Самаре на базе СК «Ипподром-Арена» состоялся финал Первенства по синхронному плаванию.
В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада».
28 мая на Московском шоссе начнётся тестирование табло переменной информации. На экранах будет выводиться служебная информация и тестовые изображения — так специалисты проверят работоспособность оборудования.
Диетолог рассказал о вреде и пользе консервированных шпрот

216
По ГОСТу для изготовления шпрот используется балтийская, североморская, черноморская или обыкновенная каспийская килька, а также каспийская тюлька или салака.

«Парламентская газета» узнала, чем полезен и вреден самый доступный по цене деликатес - шпроты.

Маленькая и полезная

Промасленная рыбка занимает особое место в пищевом рационе россиян. Золотые шпроты могут украсить и праздничный стол, и добавить разнообразия в ежедневное меню. По ГОСТу для изготовления шпрот используется балтийская, североморская, черноморская или обыкновенная каспийская килька, а также каспийская тюлька или салака.

По словам заместителя директора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции и департамента технического регулирования ФГБНУ «ВНИРО» Любови Абрамовой, балтийская килька, или балтийский шпрот, отличается тем, что в период лова в осенне-зимний период имеет жирность 12—18 процентов, максимальная жирность каспийской кильки не превышает 11 процентов, а салаки — максимум 10 процентов.

При этом вся рыба, из которой производят консервированные шпроты, содержит такие полезные витамины и микроэлементы, как фосфор, железо, натрий, калий, кальций, полиненасыщенные жиры, витамины А, Е, D и группы В.

Маленькая и вредная

«Сама по себе морская рыба является ценным продуктом питания с точки зрения нутриентов. Но технология ее превращения в шпроты делает конечный продукт достаточно токсичным для организма, лишая первоначальной нутритивной ценности», — рассказала «Парламентской газете» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

Главная проблема кроется в технологии копчения, как следствие — в образовании канцерогенов.

«При обработке древесным дымом неизбежно образуется бензапирен, являющийся доказанным канцерогеном 1-го класса опасности. Это вещество накапливается в организме и запускает процессы системного воспаления, повреждая клеточные структуры», — пояснила Виктория Кострова.

По мнению нутрициолога, для заливки шпрот используется самое доступное по цене рафинированное растительное масло. «С целью стерилизации консервов при термической обработке жиры в масле окисляются. В результате полезные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которыми богата рыба, разрушаются. Вместо них организм получает серьезную дозу окисленной Омега-6, способной поддерживать хронические воспаления в тканях», — отметила Виктория Кострова.

Кроме того, шпроты способны оказывать экстремальную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. «Комбинация продуктов горения (коптильных веществ), окисленного масла и высокой концентрации соли перегружает гепатобилиарную систему. Происходит резкий выброс желчи, спазм желчевыводящих путей и перегрузка ферментативной системы поджелудочной железы. А это провоцирует чувство тяжести, изжогу, отрыжку и вздутие после употребления шпрот», — отметила диетолог.

Также эксперт указала на нарушение водно-солевого баланса. «Избыток соли в консервах моментально связывает воду в организме, приводя к задержке жидкости, повышению артериального давления и выраженным отекам, создавая дополнительную нагрузку на почки», — добавила нутрициолог.

Хотя шпроты и вредны, но раз уж они прочно входят в наш рацион, есть несколько простых правил, следуя которым можно минимизировать потенциальные риски.

Так, Виктория Кострова советует выбирать консервы в стеклянной таре, так рыба не окисляется от контакта с металлом. А в составе должны быть только рыба, масло и соль. Перед употреблением необходимо полностью слить масло и тщательно промокнуть рыбу бумажной салфеткой. Ведь именно в масле скапливаются канцерогены. Есть шпроты лучше с куском цельнозернового хлеба, а не с белым батоном. Лучший вариант — завернуть их в плотные листья салата. Также можно сопроводить блюдо большой порцией свежих овощей, зеленью и щедро сбрызнуть лимонным соком. Клетчатка сработает как сорбент, а кислота поможет желчному пузырю справиться с тяжелыми жирами.

 

Фото:  magnific.com

27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
