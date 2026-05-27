Диетолог рассказал о вреде и пользе консервированных шпрот

«Парламентская газета» узнала, чем полезен и вреден самый доступный по цене деликатес - шпроты.

Маленькая и полезная

Промасленная рыбка занимает особое место в пищевом рационе россиян. Золотые шпроты могут украсить и праздничный стол, и добавить разнообразия в ежедневное меню. По ГОСТу для изготовления шпрот используется балтийская, североморская, черноморская или обыкновенная каспийская килька, а также каспийская тюлька или салака.

По словам заместителя директора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции и департамента технического регулирования ФГБНУ «ВНИРО» Любови Абрамовой, балтийская килька, или балтийский шпрот, отличается тем, что в период лова в осенне-зимний период имеет жирность 12—18 процентов, максимальная жирность каспийской кильки не превышает 11 процентов, а салаки — максимум 10 процентов.

При этом вся рыба, из которой производят консервированные шпроты, содержит такие полезные витамины и микроэлементы, как фосфор, железо, натрий, калий, кальций, полиненасыщенные жиры, витамины А, Е, D и группы В.

Маленькая и вредная

«Сама по себе морская рыба является ценным продуктом питания с точки зрения нутриентов. Но технология ее превращения в шпроты делает конечный продукт достаточно токсичным для организма, лишая первоначальной нутритивной ценности», — рассказала «Парламентской газете» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

Главная проблема кроется в технологии копчения, как следствие — в образовании канцерогенов.

«При обработке древесным дымом неизбежно образуется бензапирен, являющийся доказанным канцерогеном 1-го класса опасности. Это вещество накапливается в организме и запускает процессы системного воспаления, повреждая клеточные структуры», — пояснила Виктория Кострова.

По мнению нутрициолога, для заливки шпрот используется самое доступное по цене рафинированное растительное масло. «С целью стерилизации консервов при термической обработке жиры в масле окисляются. В результате полезные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которыми богата рыба, разрушаются. Вместо них организм получает серьезную дозу окисленной Омега-6, способной поддерживать хронические воспаления в тканях», — отметила Виктория Кострова.

Кроме того, шпроты способны оказывать экстремальную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. «Комбинация продуктов горения (коптильных веществ), окисленного масла и высокой концентрации соли перегружает гепатобилиарную систему. Происходит резкий выброс желчи, спазм желчевыводящих путей и перегрузка ферментативной системы поджелудочной железы. А это провоцирует чувство тяжести, изжогу, отрыжку и вздутие после употребления шпрот», — отметила диетолог.

Также эксперт указала на нарушение водно-солевого баланса. «Избыток соли в консервах моментально связывает воду в организме, приводя к задержке жидкости, повышению артериального давления и выраженным отекам, создавая дополнительную нагрузку на почки», — добавила нутрициолог.

Хотя шпроты и вредны, но раз уж они прочно входят в наш рацион, есть несколько простых правил, следуя которым можно минимизировать потенциальные риски.

Так, Виктория Кострова советует выбирать консервы в стеклянной таре, так рыба не окисляется от контакта с металлом. А в составе должны быть только рыба, масло и соль. Перед употреблением необходимо полностью слить масло и тщательно промокнуть рыбу бумажной салфеткой. Ведь именно в масле скапливаются канцерогены. Есть шпроты лучше с куском цельнозернового хлеба, а не с белым батоном. Лучший вариант — завернуть их в плотные листья салата. Также можно сопроводить блюдо большой порцией свежих овощей, зеленью и щедро сбрызнуть лимонным соком. Клетчатка сработает как сорбент, а кислота поможет желчному пузырю справиться с тяжелыми жирами.

