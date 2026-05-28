Лучшим водителем троллейбуса в Самаре стал Виктор Косыгин

27 мая глава города Самары Иван Носков наградил победителей конкурса «Лучший водитель троллейбуса». Конкурс организован в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» администрацией города Самары и МП «Трамвайно-троллейбусное управление» при поддержке первичной профсоюзной организации МП «ТТУ».

Первое место занял Виктор Косыгин, который работает в отделении № 2 троллейбусного депо городского Трамвайно-троллейбусного управления. Второе место по итогам конкурса досталось Ивану Тюлькину (отделение № 1 троллейбусного депо), третье место – Оксане Забенковой (отделение № 3 троллейбусного депо). Всего же в этом году участниками конкурса стали 11 человек.

Отметим, что далее Виктор Косыгин, занявший 1 место в городском конкурсе, поборется за звание чемпиона страны среди водителей троллейбуса. Всероссийский конкурс пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 20 июня.