В Самарской области замедлилась годовая инфляция

В Самарской области показатель годовой инфляции в апреле 2026 года сократился до 7,71%, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Показатель в целом по стране был меньше — 5,58%.

Цены в Самарской области, по данным Росстата, выросли на 0,40% к марту. «В апреле заметно повысились цены на услуги и непродовольственные товары. Продукты питания за месяц подорожали умеренно. За год услуги выросли в цене больше, чем потребительская корзина в целом, а товары — меньше»,— говорится в сообщении ЦБ.

С исключением сезонности цены в апреле выросли не так ощутимо, как в марте, что связано с расширением предложения некоторых продуктов питания, пишет Коммерсантъ-Волга.