Иван Носков остановил строительство высоток в 125-м квартале в центре Самары

Застройщик официально отказался от возведения многоэтажных домов в 125-м квартале Самары, согласившись на малоэтажный формат реализации проекта.

Соответствующая информация содержится в материалах арбитражного суда региона.

Спор между ООО СЗ ИК «Новый город» и главой города Иваном Носковым завершился компромиссом: инвестор принял высотные ограничения исторического поселения, запросив взамен продление сроков освоения земельного участка, сообщает «Самарская газета».

Участок в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова стал предметом многолетних разбирательств.

Изначально девелопер планировал построить здесь здания высотой до 16 этажей, однако после включения территории в границы исторического поселения градостроительный регламент ужесточили: максимальная высота строений ограничена 17 метрами (около пяти этажей).

Компания «Новый город» ранее выиграла судебные процессы о передаче земли в собственность и выдаче градостроительного плана, однако проиграла дело о разрешении на многоэтажное строительство.

На фоне постоянных тяжб стройка простаивала, а срок действия договора РЗТ приближался к завершению — он истекает 6 июня 2026 года.

Из-за затянувшихся разбирательств кредиторы потребовали возврата займа в размере 645,5 миллиона рублей, выданного на расселение жителей квартала, пишет Самара-МК.