67% самарцев намерены подрабатывать этим летом

Авито Подработка и Авито Реклама опросили 10 000 россиян и выяснили, сколько из них собираются подрабатывать в летний период.

Опрос Авито Подработки и Авито Рекламы показал, что 67% самарцев планируют подрабатывать этим летом или уже делают это на постоянной основе.

В Самаре самый популярный формат подработки — дополнительные задачи на основной работе: их рассматривают 24% опрошенных. Далее идут курьерская доставка, такси и перевозки (21%), складская логистика (19%) и бытовые услуги (17%).

Средний ожидаемый доход от летней подработки в Самаре составляет около 36,7 тыс. рублей в месяц. До 30 тыс. рублей рассчитывают заработать 54% опрошенных, от 30 тыс. до 60 тыс. рублей — 28%.

Заработанные деньги жители Самары чаще всего планируют отложить (34%), направить на повседневные расходы (26%) или потратить на путешествия и отпуск (19%).

При выборе подработки самарцы чаще всего смотрят на гибкий график (48%), быструю оплату после смены (35%) и близость к дому, работе или учёбе (32%).

Основные источники информации о подработке в Самаре — реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (46%), рекомендации друзей и знакомых (38%) и реклама в поисковых системах (30%). Онлайн-реклама влияет на выбор работодателя у 49% опрошенных.