На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.9
-0.77
EUR 82.72
-0.58
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

67% самарцев намерены подрабатывать этим летом

Авито Подработка и Авито Реклама опросили 10 000 россиян и выяснили, сколько из них собираются подрабатывать в летний период.

Опрос Авито Подработки и Авито Рекламы показал, что 67% самарцев планируют подрабатывать этим летом или уже делают это на постоянной основе.

В Самаре самый популярный формат подработки — дополнительные задачи на основной работе: их рассматривают 24% опрошенных. Далее идут курьерская доставка, такси и перевозки (21%), складская логистика (19%) и бытовые услуги (17%).

Средний ожидаемый доход от летней подработки в Самаре составляет около 36,7 тыс. рублей в месяц. До 30 тыс. рублей рассчитывают заработать 54% опрошенных, от 30 тыс. до 60 тыс. рублей — 28%.

Заработанные деньги жители Самары чаще всего планируют отложить (34%), направить на повседневные расходы (26%) или потратить на путешествия и отпуск (19%).

При выборе подработки самарцы чаще всего смотрят на гибкий график (48%), быструю оплату после смены (35%) и близость к дому, работе или учёбе (32%).

Основные источники информации о подработке в Самаре — реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (46%), рекомендации друзей и знакомых (38%) и реклама в поисковых системах (30%). Онлайн-реклама влияет на выбор работодателя у 49% опрошенных.

Новости по теме
Больше половины жителей Самарской области заявили, что любят ездить в командировки
28 мая 2026, 09:23
Больше половины жителей Самарской области заявили, что любят ездить в командировки
Интересно, что мужчины чаще демонстрируют готовность к высокой интенсивности рабочих поездок: более 10 выездов в год считают для себя комфортными 21% мужчин... Общество
147
жители Самары готовы потратить на сборы ребенка в лагерь около 13 000 рублей
27 мая 2026, 13:56
Жители Самары готовы потратить на сборы ребенка в лагерь около 13 000 рублей
9 из 10 жителей Самары хотя бы раз были в лагере, и теперь треть организовывают такой же отдых своим детям. Общество
492
76% россиян считают, что работать по специальности стоит начать еще во время учебы
27 мая 2026, 11:54
76% россиян считают, что работать по специальности стоит начать еще во время учебы
По мнению 21% россиян, при выборе будущей профессии выпускники в первую очередь ориентируются на финансовые перспективы. Общество
363
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
121
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
592
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
618
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
607
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
483
