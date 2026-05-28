Больше половины жителей Самарской области заявили, что любят ездить в командировки

Сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» и крупнейшая платформа онлайн-рекрутмента hh.ru провели совместное исследование, чтобы узнать, как на самом деле сотрудники самарских компаний относятся к деловым поездкам. Выяснилось, что стереотип об «усталости от разъездов» далёк от реальности: большинство сотрудников воспринимают командировки как весомый бонус от работодателя.

Согласно результатам опроса, 54% жителей Самарской области любят ездить в командировки (отвечая на вопрос «Насколько вам нравится ездить в командировки?», они поставили 4 и 5 баллов из 5 возможных). При этом тех, кому рабочие поездки совсем не нравятся, оказалось почти в два раза меньше — 21%.

Большинство опрошенных (38%) считают оптимальным темпом 1–3 командировок в год. Интересно, что мужчины чаще демонстрируют готовность к высокой интенсивности рабочих поездок: более 10 выездов в год считают для себя комфортными 21% мужчин против 16% женщин.

Самыми большими ценителями рабочих поездок оказались сотрудники, работающие в Москве (75% респондентов поставили 4 и 5 баллов), Красноярске (73%) и Екатеринбурге (71%). В топ-5 также попали жители Нижнего Новгорода (66%) и Санкт-Петербурга (65%).

Среди профессиональных сфер наибольший энтузиазм к деловым поездкам проявляют представители маркетинга, рекламы и PR (79%), юриспруденции (73%) и сотрудники из ритейла и торговли (70%).

Исследование показало, что деловая поездка для современного сотрудника — это не просто выполнение рабочих задач, а способ избежать выгорания. Топ-3 причин, по которым жители Самарской области, как и россияне в целом, стремятся в командировки:

1. Смена обстановки и борьба с рутиной — за этот вариант проголосовали 54% опрошенных

2. Профессиональное развитие и карьерный рост — важно для 53% респондентов

3. Возможность бесплатно увидеть новые места — привлекает 38% сотрудников

Кроме того, почти каждый третий участник опроса (28%) отметил, что ценит в командировках возможность лично пообщаться с коллегами и партнёрами. Также часть сотрудников рассматривает командировки как возможность решать задачи, которые невозможно закрыть удалённо — такой вариант выбрали 24% опрошенных. Ещё 23% респондентов привлекает возможность совмещать работу и отдых. Для 10% командировки становятся способом отдохнуть от домашних хлопот, а 3% ценят возможность накапливать личные бонусы — мили и баллы отелей.

«Мы видим, что командировки сегодня превратились в мощный инструмент лояльности. Сотрудники ценят возможность сменить локацию и получить новые впечатления за счёт компании. 33% жителей Самарской области согласны с тем, что наличие командировок в компании влияет на имидж работодателя как «престижного», а 54% считают деловые поездки способом профилактики профессионального выгорания. Для бизнеса это чёткий сигнал: грамотно организованные командировки помогают не только решать задачи, но и удерживать таланты», — комментирует руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков.