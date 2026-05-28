В Самаре вырос спрос на услуги в сфере красоты и ухода за собой

В апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Самаре вырос интерес к услугам, связанным с созданием образа, макияжем, уходом за лицом, волосами и ресницами. По данным Авито Услуг, жители города чаще обращались к мастерам бьюти-сферы для подготовки к мероприятиям, обновления имиджа и сезонного ухода за собой. Одновременно увеличилось и количество предложений от специалистов.

Наибольший рост спроса среди профильных услуг показал уход за лицом — интерес к услуге вырос в 3,2 раза, а средняя стоимость составила 2000 рублей.Далее следует дневной макияж — спрос увеличился на 85%, при средней стоимости 2000 рублей.Жительницы города стали чаще обращаться за наращиванием ресниц в разных техниках и однотонным окрашиванием волос — спрос на эти услуги вырос на 57% и 56% соответственно, а средняя стоимость услуг составила 2200 и 2000 рублей.

В число популярных направлений вошло и блондирование — интерес к такому типу окрашивания увеличился на 53%, а средняя стоимость услуги составила 3000 рублей.Заметную динамику спроса за год показал вечерний макияж. Интерес к услугам визажиста в этом направлении вырос на 33%. Средняя стоимость услуги составляет 2000 рублей.

Рост спроса в сфере красоты и к отдельным направлениям услуг связан с приближением сезона свадеб, выпускных, отпусков и других мероприятий, для которых жители города заранее продумывают образ и обращаются к профильным специалистам.

Среди направлений с наиболее заметным ростом предложения лидирует наращивание дизайн ресниц в разных техниках: — количество объявлений увеличилось на 89%.

В число активно растущих направлений с точки зрения предложения вошли блондирование и однотонное окрашивание волос — предложение по этим услугам выросло на 29% и 24% соответственно. Средняя стоимость составила 3000 и 2000 рублей соответственно. В направлении парикмахерских услуг выросло предложение от специалистов, специализирующихся на стрижках для детей — на 23% за год. Средняя стоимость услуги сегодня составляет 600 рублей. Выросло предложение и барбер-специалистов — на 17% — при средней стоимости услуги стрижки для мужчин 700 рублей.

