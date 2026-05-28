В Самаре с 29 мая изменится график речных перевозок в Рождествено и Зольное

С конца рабочей недели суда, работающие на популярных речных маршрутах, начнут ходить по новому расписанию.

Об этом сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия.

Речь идет о перевозках из Самары в Рождествено и Зольное.

Так, суда с 29 мая будут переправлять пассажиров в Рождествено и обратно по 16 раз в день, каждый час с 06:00 до 21:00.

Более половины рейсов предполагают остановку на Проране. Она будет происходить при отправлении из Самары в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00 и из Рождествено в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Также меняется расписание движения из Самары в Зольное. Суда будут ходить между населенными пунктами дважды в день, но график одного из них будет меняться в зависимости от дня недели.

Так, общий график установлен на рейс, стартующий из Зольного в 05:00. Затем судно будет выходить из Самары в 18:30.

С понедельника по четверг суда будут выходить из столицы региона в 08:30, а затем отбывать из Зольного в 14:00.

С пятницы по воскресенье рейс из Самары также будет начинаться в 08:30. Из Зольного судно выйдет в 15:00, пишет Обоз-инфо.