Самарские аграрии получат отечественные семена в рамках агроконтрактов

В Самарской области фермерские хозяйства получат новые инструменты развития: в рамках долгосрочного партнёрства с торговой сетью «Магнит» и при поддержке Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства аграрии региона будут тестировать и внедрять инновационные сорта семян отечественной селекции. Инициатива напрямую способствует достижению ключевой цели национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» - повышению самообеспеченности семенами отечественной селекции до 75% к 2030 году - и расширяет экономические возможности местных производителей.

Первым участником программы стал СХПК «КООПХОЗ» (с. Ягодное, Тольяттинский район). Кооператив, работающий с «Магнитом» по агроконтракту более 20 лет, получит на безвозмездной основе посевной материал для опытных посевов картофеля, моркови, лука, свёклы и капусты. Ключевое преимущество - фермеры не только тестируют новые сорта, но и сохраняют все гарантии агроконтракта: гарантированный выкуп урожая, авансирование на технику и средства защиты растений, а также экспертное сопровождение от компаний-разработчиков семян.

«Мы поставляем свежие овощи компании «Магнит» на протяжении более 20 лет, семена отечественной селекции моркови и лука будем пробовать впервые. Исторически у советской и российской селекции очень хорошие традиции, с интересом посмотрим, как отечественные семена покажут себя в реальных условиях», - отметил Константин Шевченко, заместитель генерального директора СХПК «КООПХОЗ».

Расширение функционала агроконтрактов за счёт включения в них инновационного семенного материала создаёт для самарских аграриев уникальную «дорожную карту» технологического обновления: от тестового участка — к промышленному внедрению. При успешных результатах апробации хозяйства смогут самостоятельно закупать российские гибриды уже в следующем сезоне, снижая зависимость от импортных поставок и оптимизируя себестоимость производства.

«В этом году «Магнит» закупит более 500 тысяч тонн овощей и фруктов у российских крупных и небольших фермерских хозяйств по агроконтрактам. Мы рады, что благодаря долгосрочному сотрудничеству с Минсельхозом в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы наши фермеры-партнёры смогут одними из первых испытать новые сорта грунтовых овощей. Уверены, что использование семян российской селекции в конечном итоге позволит лучше контролировать себестоимость выращивания овощей», — заявил Павел Рожков, генеральный директор компании «Магнит Агрофермер».

Программа охватывает 15 партнёрских хозяйств «Магнита» в 10 регионах России. В Самарской области для тестирования отобраны сорта селекционных центров «Поиск», НПО «Гавриш», «Молянов Агро Групп», «Редкинский АПК» и агрохолдинга «Дары Малиновки». Ритейлер частично компенсирует логистические расходы по доставке посевного материала, что дополнительно снижает входной порог для участия в инновационных проектах.

Участие в проекте по тестированию отечественных семян в партнёрстве с торговой сетью «Магнит» становится практическим инструментом решения стратегических задач социально-экономического развития Самарской области, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.

Напомним, государственная поддержка отечественного семеноводства в Самарской области в этом году составит более 121 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, включая субсидии на элитное семеноводство зерновых, технических культур, картофеля и овощных культур.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.

