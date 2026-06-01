Путин поручил сохранить доступ к интернет-сервисам при ограничениях

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности (ФСБ) обеспечить россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже в периоды ограничений, связанных с безопасностью. Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента России.

В списке важнейших сервисов — системы оказания медицинской помощи, портал «Госуслуги» и платежные системы. К 1 июля правительство и ФСБ должны отчитаться о бесперебойном доступе граждан к этим сервисам в период ограничения функционирования интернета. Доклад президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что работа интернета в России вернется к обычному режиму, когда исчезнет необходимость в действующих мерах безопасности. Ограничения носят временный характер, и большинство граждан понимает их целесообразность, утверждает Песков, пишет Газета.