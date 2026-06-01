В Самаре к летнему сезону усилен контроль за работой систем климат-контроля внутри общественного транспорта, а также за санитарным состоянием подвижного состава

Температура в салонах общественного транспорта на сегодняшний день регламентируется Распоряжением Минтранса России. В теплое время года при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°C комфортной температурой в салоне считается отметка не более 25°C.

Также ежедневный уход за общественным транспортом включает влажную уборку салонов, тщательную очистку и санитарную дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют пассажиры — поручней, сидений, валидаторов и пр.