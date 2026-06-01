Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Жители Самарской области могут отправиться в путешествие по России с «Другим Делом»

Программа развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявила о старте специального проекта «Твоя вселенная возможностей: открывай Россию с «Другим Делом». У жителей Самарской области есть шанс отправиться в экскурсионное путешествие по России по одному из пяти направлений: Екатеринбург, Сочи, Петрозаводск, Казань и Республика Алтай. Конкурс продлится до сентября.

Спецпроект «Твоя вселенная возможностей» приурочен к проведению Года единства народов России. Участие в нем позволит жителям Самарской области узнать больше о регионах нашей страны, традициях, культурном наследии. Принять участие может любой житель России старше 18 лет: достаточно быть зарегистрированным в сервисе «Другого Дела», заполнить анкету и ответить на вопросы тематических тестов о городах России и их достопримечательностях. В каждом розыгрыше будут определены по четыре победителя, которые отправятся в четырехдневное путешествие по одному из направлений.

«Год единства народов России – время рассказывать о самобытности народов нашей страны! Через познавательные задания и живое знакомство с городами мы сможем показать, что каждое путешествие по родной стране – это шаг к самопознанию и развитию. В этом году мы запускаем наш совместный с Cosmos Hotel Group большой спецпроект – «Твоя вселенная возможностей». Он поможет пробудить у молодежи искренний интерес к богатому наследию России. Спецпроекты подобного формата – это реальные возможности, которые мы даем тем, кто готов открывать Россию заново. Приглашаем участвовать талантливую и активную молодежь со своей страны!» – отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.

В июне стартует экскурсионная программа для первых четырех победителей: их ждет путешествие по Екатеринбургу – городу, где переплетаются эпохи и традиции. Список победителей розыгрыша поездки в Екатеринбург будет опубликован в комментариях к анонсирующей публикации ВКонтакте.  

Программа первой поездки включает: посещение концептуального музея Владимира Высоцкого и подъем на смотровую площадку небоскреба; посещение Музея истории камнерезного и ювелирного искусства и Музея первого президента России Б.Н. Ельцина; пеший маршрут по Историческому скверу и набережной реки Исеть, экотрекинг к скале и озеру-карьеру «Тальков Камень» в природном парке «Бажовские места», а также пешую экскурсию по историческому центру старозаводской Сысерти. Гости узнают, как происходило заселение Урала, что такое Петровская индустриализация и старообрядчество, какое влияние на развитие Екатеринбурга оказала «золотая лихорадка» XIX века и чем гордится современный мегаполис сегодня.

Ближайшие сезоны, в которые пройдут розыгрыши поездок:

После завершения каждого сезона участников ждут новые задания. Победителей спецпроекта – специально подготовленная экскурсионная программа, которая расширит их кругозор и познакомит с многообразием и красотой России за пределами привычных туристических маршрутов. Все, кто не войдет в число победителей в одном из сезонов, смогут принять участие в следующих розыгрышах в рамках спецпроекта. 

