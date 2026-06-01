Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей
2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За выходные полицейские привлекли к ответственности 64 водителей, проигнорировавших использование ремней безопасности

184
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе рейдовых мероприятий с 29 по 31 мая 2026 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1196 различных правонарушений в области дорожного движения.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 223 водителя. Несмотря на выписанные требования, двое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий пресечено 31 правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделялось пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий пресечено 20 правонарушений со стороны пешеходов.

Также полицейские привлекли к ответственности 64 водителей, проигнорировавших использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны для личной и общественной безопасности.

Теги: БДД

