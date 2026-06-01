За выходные полицейские привлекли к ответственности 64 водителей, проигнорировавших использование ремней безопасности

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе рейдовых мероприятий с 29 по 31 мая 2026 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1196 различных правонарушений в области дорожного движения.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 223 водителя. Несмотря на выписанные требования, двое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий пресечено 31 правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделялось пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий пресечено 20 правонарушений со стороны пешеходов.

Также полицейские привлекли к ответственности 64 водителей, проигнорировавших использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны для личной и общественной безопасности.