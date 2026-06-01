В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки

В марте текущего года сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение действующих правил дорожного движения. Подойдя к пешеходу с предложением помощи, полицейский обратил внимание, что мужчина занервничал и на вопросы отвечал односложно.

После этого полицейские объяснили гражданину, что он нарушает правила следования вдоль проезжей части, попросили предъявить документы, а также спросили его о наличии запрещенных веществ. Мужчина признался, что при себе у него есть пакетик «соли», которую он приобрел через интернет для личного употребления.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков территориального органа. В присутствии понятых мужчина достал из левого кармана куртки полимерный пакетик с наркотическим веществом.

Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков выдал злоумышленнику направление в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого он отказался. Впоследствии суд за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, назначил гражданину, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Полицейские установили, что направленное на проверку в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области вещество, является наркотическим средством синтетического происхождения в значительном размере.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, правонарушитель обязан выплатить в доход государства административный штраф в размере 500 рублей за нарушение ПДД РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

