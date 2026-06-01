2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром

Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 2 июня местами по Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Погода Самара

Новости по теме
Температура воздуха 1 июня в Самаре ночью +7, +9°С, днем +18, +20°С.
31 мая 2026, 16:45
1 июня в регионе  дождь, местами гроза, до +22°С
1 июня в регионе  дождь, местами гроза, до +22°С
По информации Приволжского УГМС д нем 1 июня местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
31 мая 2026, 14:49
1 июня в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
1 июня в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Температура воздуха 31 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +17, +19°С.
30 мая 2026, 15:56
31 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +19°С
31 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +19°С
