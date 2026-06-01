Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.

Erid 2VSb5wox9fG

Первый смартфон для ребёнка — это не только способ быть на связи, но и первый самостоятельный доступ к интернету, мессенджерам, играм и онлайн-общению. 

Проверьте защиту от мошенников и спама

Первое, что стоит сделать, — настроить «Виртуального помощника» Билайна с защитой от спама. Сервис по умолчанию защищает всех клиентов оператора бесплатно. 

Для дополнительной безопасности достаточно включить «Виртуального помощника PRO». В этой версии доступна усиленная ИИ-защита: она умеет определять мошенников прямо во время разговора, анализируя звуковую волну. Как только алгоритмы распознают звонок как мошеннический, звонок прерывается. После этого Билайн голосом предупредит ребёнка, что это был разговор с мошенником и нужно проявить бдительность.

Подключите «Геопоиск»

Ещё один полезный сервис — «Геопоиск», который Билайн развивает вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». В приложении Билайн можно дать согласие на передачу геоданных мобильного устройства спасателям. Если с человеком случится беда и начнутся поиски, это сильно поможет. За первый год работы сервис подключили более 27 тысяч человек, а благодаря оперативному получению координат удалось спасти 8 жизней.

Важно, что это не инструмент повседневного контроля, а именно дополнительная мера безопасности на экстренный случай. Согласие можно отозвать в один клик.

Курсы по цифровой грамотности от Билайна и Everland

Полезным дополнением к настройкам смартфона смогут стать и образовательные материалы. Билайн вместе с Everland развивает бесплатные курсы по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков. Они помогают освоить смартфон и компьютер для учёбы, общения, перемещения по городу и повседневных задач, а также учат безопасному поведению в интернете. На платформе beelineforkids.ru есть практические уроки по работе с разными операционными системами, а также мини-курс по кибербезопасности. В нём разбираются основы цифровой гигиены, виды телефонного и интернет-мошенничества и тема цифрового следа. Часть материалов может быть полезна не только детям с нарушениями зрения, но и широкой аудитории — как детям, так и взрослым — как понятное введение в цифровую грамотность и правила безопасного использования технологий.

Заранее настройте смартфон

После сервисов оператора стоит пройтись по базовому чек-листу самого устройства. Поставьте пароль на экран блокировки, включите обновления системы, проверьте, чтобы в телефоне были активны базовые настройки безопасности. В контактах у ребёнка должны быть номера родителей и других взрослых, к которым он может обратиться в любой момент.

Отдельно полезно заранее включить возрастные ограничения, фильтры контента и безопасные настройки в приложениях и на самом смартфоне. Они не заменяют разговоров с ребёнком о цифровой безопасности, но помогают сократить риск случайного доступа к нежелательному контенту.

Договоритесь о правилах использования смартфона и обсудите интернет-безопасность

Чтобы телефон не становился постоянным источником конфликтов, правила лучше обсудить сразу. Когда ограничения появляются не внезапно, а как семейная договорённость, ребёнок воспринимает их спокойнее.

Даже самый хорошо настроенный смартфон не заменит простого разговора. Ребёнку важно заранее объяснить несколько базовых вещей:

⦁ нельзя отвечать незнакомцам и переходить по сомнительным ссылкам;

⦁ нельзя называть коды из смс, пароли и другие личные данные;

⦁ не стоит публиковать домашний адрес, номер телефона, школу и геолокацию;

⦁ если кто-то пугает, давит, шантажирует или просит «никому не рассказывать», об этом нужно сразу сказать взрослым;

⦁ из интернета не всё можно удалить, поэтому думать лучше до публикации, а не после.

Главное

Безопасный смартфон для ребёнка — это не одна настройка, а набор простых решений: защита от мошенников, сервисы на экстренный случай, базовая безопасность устройства и понятные правила дома. Чем раньше родители собирают этот набор, тем спокойнее ребёнку пользоваться телефоном, а взрослым — доверять ему этот новый цифровой опыт.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   пресс-служба Билайна

