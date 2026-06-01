В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка

Прокуратура Промышленного района Самары во время проверки выявила нарушение, допущенное специализированным застройщиком при возведении многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, строительная компания возводит жилой дом с подземным паркингом с привлечением средств граждан — участников долевого строительства на основании разрешения на строительство. Однако ограждение строительного объекта размещено с нарушением границ земельных участков, принадлежащих застройщику. Используемая компанией территория превысила площадь и границы участка, установленные в Едином государственном реестре недвижимости. Застройщик вышел за границы своей площадки на 382,14 кв. м.

Прокуратура внесла представление директору фирмы. Вскоре после этого специализированный застройщик устранил нарушения, ограждение строительной площадки перенесено в соответствие с границами законно принадлежащего ему участка, пишет Коммерсантъ.