67% россиян считают, что приемный ребенок может стать родным

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

67% россиян считают, что приемный ребенок может стать родным

148
67% россиян считают, что приемный ребенок может стать родным

Ко Дню защиты детей холдинг ON Медиа провел всероссийское исследование отношения россиян к приемному родительству и детям, оставшимся без попечения взрослых. Большинство россиян (67%) уверены, что приемный ребенок сможет стать родным в семье, 58% россиян считают поддержку семей в кризисной ситуации лучшей мерой для профилактики социального сиротства, а 40% готовы помогать детям, которые остались без попечения родителей, при наличии понятных механизмов участия.

К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, холдинг ON Медиа провел масштабное исследование и спросил россиян, как они относятся к приемному родительству, что думают о детях в детских домах и трудных подростках, оставшихся без попечения взрослых.

Большинство россиян (67%) уверены, что приемный ребенок может стать родным в семье. А на вопрос о том, что движет людьми, которые берут ребенка из детского дома в семью, опрошенные отвечали по-разному. Так, по их мнению, лишь 29% усыновляют и удочеряют детей из желания продолжить род при отсутствии родных детей, однако этот мотив далеко не главный. На первом месте – стремление помочь ребенку и подарить ему семью, так считают 63% опрошенных. Почти половина опрошенных (46%) связывают приемное родительство с желанием реализовать родительские чувства. И только 12% назвали значимым мотивом материальную выгоду – то есть распространенный стереотип о том, что детей берут «ради денег», не подтверждается.

Вместе с тем, ряд других стереотипов сохраняется. Так, 44% считают, что в детских домах много трудных подростков, а по 37% полагают, что выпускники чаще склонны к правонарушениям и что подростка из детдома сложнее воспитать.

Что россияне считают эффективной профилактикой сиротства

По мнению 58% россиян, поддержка семей в кризисной ситуации – наиболее эффективный способ профилактики сиротства. Также важны помощь приемным семьям (42%), сопровождение выпускников детдомов и улучшение условий в детских учреждениях (по 35%) и развитие приемного родительства (32%).

Тема сиротства в информационной тени, а россияне готовы помогать

63% респондентов говорят, что мало знают об усыновлении и опеке, и лишь 18% уверены, что информации достаточно. При этом только 12% оценивают свою осведомленность как высокую, а 49% знают о теме поверхностно или не знают совсем. Половина опрошенных россиян отметили, что в их окружении есть приемные родители или опекуны. 

11% опрошенных хотели бы попробовать себя в роли наставников или волонтеров, еще 29% интересуются темой, но им не хватает информации. И только 2% уже занимаются такой помощью. Около 40% россиян потенциально открыты к участию в помощи детям-сиротам при наличии понятных механизмов вовлечения.

Что нужно воспитанникам детских домов, по мнению опрошенных:

• эмоциональная поддержка – 40%

• помощь в адаптации после выпуска из детдома – 37%

• внимание и индивидуальный подход – 32%

• психологическая поддержка – 27%

• наставники и положительные примеры для подражания – 27%

Основные барьеры для усыновления – бытовые и организационные. На недостаточные жилищные условия указали 44% опрошенных, финансовую нагрузку отметили 39%. Сложности взаимоотношений в семье и самой процедуры усыновления отметили 26%, а 24% назвали страхи, связанные с прошлым ребенка. 

Более половины опрошенных (59%) считают процедуру усыновления слишком долгой и сложной, а 51% уверены, что государство недостаточно поддерживает приемные семьи.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
229
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
274
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
269
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
752
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
772
Весь список