67% россиян считают, что приемный ребенок может стать родным

Ко Дню защиты детей холдинг ON Медиа провел всероссийское исследование отношения россиян к приемному родительству и детям, оставшимся без попечения взрослых. Большинство россиян (67%) уверены, что приемный ребенок сможет стать родным в семье, 58% россиян считают поддержку семей в кризисной ситуации лучшей мерой для профилактики социального сиротства, а 40% готовы помогать детям, которые остались без попечения родителей, при наличии понятных механизмов участия.

К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, холдинг ON Медиа провел масштабное исследование и спросил россиян, как они относятся к приемному родительству, что думают о детях в детских домах и трудных подростках, оставшихся без попечения взрослых.

Большинство россиян (67%) уверены, что приемный ребенок может стать родным в семье. А на вопрос о том, что движет людьми, которые берут ребенка из детского дома в семью, опрошенные отвечали по-разному. Так, по их мнению, лишь 29% усыновляют и удочеряют детей из желания продолжить род при отсутствии родных детей, однако этот мотив далеко не главный. На первом месте – стремление помочь ребенку и подарить ему семью, так считают 63% опрошенных. Почти половина опрошенных (46%) связывают приемное родительство с желанием реализовать родительские чувства. И только 12% назвали значимым мотивом материальную выгоду – то есть распространенный стереотип о том, что детей берут «ради денег», не подтверждается.

Вместе с тем, ряд других стереотипов сохраняется. Так, 44% считают, что в детских домах много трудных подростков, а по 37% полагают, что выпускники чаще склонны к правонарушениям и что подростка из детдома сложнее воспитать.

Что россияне считают эффективной профилактикой сиротства

По мнению 58% россиян, поддержка семей в кризисной ситуации – наиболее эффективный способ профилактики сиротства. Также важны помощь приемным семьям (42%), сопровождение выпускников детдомов и улучшение условий в детских учреждениях (по 35%) и развитие приемного родительства (32%).

Тема сиротства в информационной тени, а россияне готовы помогать

63% респондентов говорят, что мало знают об усыновлении и опеке, и лишь 18% уверены, что информации достаточно. При этом только 12% оценивают свою осведомленность как высокую, а 49% знают о теме поверхностно или не знают совсем. Половина опрошенных россиян отметили, что в их окружении есть приемные родители или опекуны.

11% опрошенных хотели бы попробовать себя в роли наставников или волонтеров, еще 29% интересуются темой, но им не хватает информации. И только 2% уже занимаются такой помощью. Около 40% россиян потенциально открыты к участию в помощи детям-сиротам при наличии понятных механизмов вовлечения.

Что нужно воспитанникам детских домов, по мнению опрошенных:

• эмоциональная поддержка – 40%

• помощь в адаптации после выпуска из детдома – 37%

• внимание и индивидуальный подход – 32%

• психологическая поддержка – 27%

• наставники и положительные примеры для подражания – 27%

Основные барьеры для усыновления – бытовые и организационные. На недостаточные жилищные условия указали 44% опрошенных, финансовую нагрузку отметили 39%. Сложности взаимоотношений в семье и самой процедуры усыновления отметили 26%, а 24% назвали страхи, связанные с прошлым ребенка.

Более половины опрошенных (59%) считают процедуру усыновления слишком долгой и сложной, а 51% уверены, что государство недостаточно поддерживает приемные семьи.