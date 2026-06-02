В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс для воспитанников детского епархиального образовательного центра «Пересвет» и их родителей. Вместе они создали необычных хамелеонов-талисманов, которые вскоре отправятся к российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Мероприятие прошло в тёплой, семейной атмосфере. Каждая поделка получилась уникальной: маленькие творцы вкладывали в неё частичку тепла, надежды и искренней благодарности защитникам.

«Почему хамелеон? Эта рептилия символизирует жизненную адаптацию и способность выстоять в любых условиях. Именно такие качества сегодня нужны нашим бойцам. К тому же, игрушка, сделанная руками ребёнка, для солдата становится не просто сувениром, а настоящим оберегом, напоминанием о доме и семье», - пояснили организаторы.

По замыслу акции, такие талисманы бойцы смогут положить в карман или разместить в боевой машине, чтобы всегда помнить, кого и за что они защищают.

«Народный фронт обязательно доставит все поделки адресатам», - подчеркнула координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова. Активисты уже сформировали партию гуманитарной помощи, в которую войдут не только хамелеоны, но и другие необходимые вещи.

Родители воспитанников поблагодарили Молодёжку Народного фронта за возможность приобщить детей к добрым делам и личному вкладу в общую Победу.