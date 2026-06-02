Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»

6 июня в Самаре состоится XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй». Ежегодно он посвящен окончанию весеннего сева и проводится для того, чтобы познакомить жителей и гостей областной столицы с литературой, культурой, национальной чувашской кухней.

В программе праздника — увлекательный хоровод, участники которого исполнят чувашские народные произведения, выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, фотовыставка, а также выставка национальных блюд.

Начало в 11:00 в «Доме дружбы народов» (ул. Воронежская, 9). Вход свободный.

0+