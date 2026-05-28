В Богатовском районе наши огнеборцы потушили горящие надворные постройки

27 мая, в 16:15 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение: в селе Богатое на улице Комсомольской горят надворные постройки.

По прибытии к месту пожара было установлено: пожар охватил стены внутри совмещенных сарая и гаража на площади 30 квадратных метров. Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В 16:22 пожар был локализован, в 17:01 - объявлена полная ликвидация последствий пожара. В тушении принимали участие 5 человек личного состава, задействованы 2 единицы пожарной техники. Благодаря слаженной и профессиональной работе наших специалистов удалось избежать распространения огня на жилое строение. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"