В России запустят обязательную маркировку ватных дисков и зубных щеток

В России запустят обязательную маркировку зубных щеток, ватных дисков, салфеток, мочалок, ватных палочек, зубных нитей и других средств гигиены. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, с 1 сентября участники рынка соответствующих товаров должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак», а месяц спустя стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами.

Как следует из материалов, с 25 сентября 2025 года был введен действующий сейчас добровольный и бесплатный пилотный проект, в рамках которого более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение.