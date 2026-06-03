В Ставропольском районе утром загорелись дом и хозяйственные постройки на площади 130 квадратных метров

Сегодня, 3 июня, в 07:51 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение: в селе Хрящевка - пожар.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы 145-й, 146-й Частей 30-го Отряда. По прибытии было установлено, что горят дом и хозяйственные постройки на площади 130 квадратных метров. На тушение пожара подано 4 ствола «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы.

В 08:55 была объявлена локализация пожара, в 09:09 - ликвидация открытого горения.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации последствий пожара.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"