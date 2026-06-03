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28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом

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28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители предприятий и организаций из города.


В Самаре летние корпоративы планируют провести 28% организаций. Доля отказавшихся от корпоративов составляет 49%. Затруднились с ответом 23% эйчаров.

Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Замыкают топ-3 тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристские мероприятия, а также выезды в дома отдыха.

Среди компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, лишь 25% сообщили об увеличении бюджета. У 29% расходы не изменились, а 22% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года.
 

Время проведения: 5—25 мая 2026 года

Теги: Опрос

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