28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители предприятий и организаций из города.



В Самаре летние корпоративы планируют провести 28% организаций. Доля отказавшихся от корпоративов составляет 49%. Затруднились с ответом 23% эйчаров.



Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Замыкают топ-3 тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристские мероприятия, а также выезды в дома отдыха.



Среди компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, лишь 25% сообщили об увеличении бюджета. У 29% расходы не изменились, а 22% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года.



Время проведения: 5—25 мая 2026 года