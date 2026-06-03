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30% самарцев хотели бы, чтобы заказы привозил робот-доставщик

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30% самарцев хотели бы, чтобы заказы привозил робот-доставщик

Наиболее осторожно к роверам относятся в Омске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие 10000 экономически активных жителей мегаполисов, использующих сервисы доставки.


 

30% самарцев хотели бы, чтобы заказы привозил робот-доставщик. Еще 52% респондентов не готовы принимать роботизированную доставку, а 18% затруднились с ответом.

Самый высокий уровень интереса к услугам роботов-курьеров зафиксирован в Перми — за автоматизированную доставку 36% респондентов. В Казани ровера хотят видеть 33% опрошенных. В Уфе — 32%. В Краснодаре 30% опрошенных лояльны к роботизированной доставке. В Челябинске — 29% респондентов. В Волгограде и Воронеже — по 28% сторонников. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону за доставку роверами 27% экономически активных жителей, в Красноярске — 26%, в Новосибирске — 25%.

В Москве — 24% сторонников, самые заинтересованные — жители Центрального административного округа.

В Нижнем Новгороде одобряют доставку роботами 23%. Уровень поддержки в Санкт-Петербурге — всего 22% «да». Самый низкий уровень готовности к рободоставке зафиксирован в Омске, где лишь 20% респондентов хотели бы, чтобы заказы привозил не курьер (человек), а робот-доставщик. Основные опасения жителей мегаполисов, не готовых принимать роботизированную доставку, следующие: невозможность доставить заказ «до двери», утрата человеческого общения и социальных связей, опасения из-за вандализма и нестандартных ситуаций на дорогах, сокращение количества рабочих мест для людей.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 16
Время проведения: 20 апреля — 27 мая 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, пользующееся сервисами доставки
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Опрос

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