Самара - в десятке направлений, популярных для отдыха не у моря летом

Лето у многих ассоциируется с морем. Но ведь пляжи и плеск волны могут обеспечить не только морские побережья, но также озера, реки и даже бассейны. Такие места тоже востребованы - к тому же речные и озерные пляжи не так заполнены народом. Какие же направления летом популярны - даже если они не у моря?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные ранних бронирований, определил самые популярные направления для отдыха не у моря летом 2026 года. Мы сознательно решили исключить из рейтинга Москву. И тогда на первое место выходит Казань, на второе - Калининград, а на третье - Краснодар. Так во сколько же обойдется летом "пресноводный" отдых?



Десять самых популярных направлений для отдыха не у моря летом:



Казань, Татарстан ― 5854 р. / 4 ночи* Калининград, Калининградская область ― 4951 р. / 5 ночей Краснодар, Краснодарский край ― 4016 р. / 2 ночи Кисловодск, Ставропольский край ― 5349 р. / 7 ночей Волгоград, Волгоградская область ― 4418 р. /2 ночи Пятигорск, Ставропольский край ― 4261 р. / 6 ночей Петрозаводск, Карелия ― 6493 р. / 4 ночи Ессентуки, Ставропольский край ― 3872 р. / 7 ночей Сортавала, Карелия ― 6254 р. / 3 ночи Самара, Самарская область ―5279 р. /5 ночей