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Самара - в десятке направлений, популярных для отдыха не у моря летом

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Самара - в десятке направлений, популярных для отдыха не у моря летом

Лето у многих ассоциируется с морем.  Но ведь пляжи и плеск волны могут обеспечить не только морские побережья, но также озера, реки и даже бассейны. Такие места тоже востребованы - к тому же речные и озерные пляжи не так заполнены народом. Какие же направления летом популярны - даже если они не у моря?

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные ранних бронирований,  определил самые популярные направления  для отдыха не у моря летом 2026 года.  Мы сознательно решили исключить из рейтинга Москву.  И тогда на первое  место выходит  Казань, на второе - Калининград, а на третье - Краснодар. Так во сколько же обойдется летом "пресноводный" отдых?

 Десять самых популярных направлений для  отдыха не у моря летом:
 

  1. Казань, Татарстан ― 5854 р. /  4 ночи*
  2. Калининград, Калининградская область ― 4951 р. / 5 ночей
  3. Краснодар, Краснодарский край ― 4016 р. / 2 ночи
  4. Кисловодск, Ставропольский край ― 5349  р. / 7 ночей
  5. Волгоград, Волгоградская область ― 4418  р. /2  ночи
  6. Пятигорск, Ставропольский край ― 4261  р. / 6 ночей
  7. Петрозаводск, Карелия ― 6493 р. / 4 ночи
  8. Ессентуки, Ставропольский край ― 3872  р. / 7 ночей
  9. Сортавала, Карелия ― 6254 р. / 3 ночи
  10. Самара, Самарская область ―5279  р. /5 ночей

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