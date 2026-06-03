Муниципалитеты Самарской области примут участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Семь муниципалитетов Самарской области примут участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и поборются за получение федерального гранта на благоустройство своих территорий в 2027 году. Все подготовленные проекты благоустройства прошли обсуждения с жителями городов - от выбора территории до согласования проектных решений.

В этом году от региона в конкурсе будут участвовать:

1. Город Сызрань с проектом «Сквер «Путь героя». Лесная зона от ДК «Горизонт» до Аллеи Маршала Жукова».

2. Город Чапаевск с проектом «Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (2‑й этап)».

3. Город Отрадный с проектом «Проект «Улица первых». Благоустройство улицы Центральной в городском округе Отрадный».

4. Город Похвистнево с проектом «Сцена нашей жизни».

5. Город Нефтегорск с проектом «Благоустройство сквера «Гостиная».

6. Село Хворостянка с проектом «Парк Космонавтов — точка опоры».

7. Село Утевка с проектом «Берег перелётных птиц».

Заявки на участие уже направлены в Минстрой России. Итоги конкурса будут подведены до 1 сентября 2026 года.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года в целях поддержки создания проектов комфортных общественных пространств в малых городах и опорных населенных. В конкурсе участвуют населенные пункты с численностью населения до 300 тысяч человек.

За всю историю конкурса Самарская область одержала победу с 26 проектами, 22 из которых уже реализованы, а еще 4 планируется воплотить в жизнь в текущем году. Среди самых ярких благоустроенных общественных пространств — три набережные в Сызрани, парк «Поколений» в Октябрьске, Морквашинский сад в Жигулёвске, парк на озере Крымское в Кинеле, Отрадный парк в Отрадном и многие другие.

В 2026 году в регионе реализуют следующие проекты:

- «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья» (Сызрань);

- «Новая интерпретация сквера «Голубые ели» (Новокуйбышевск);

- Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А.М. Горького (1-й этап, Чапаевск);

- «Аллея мечты» — благоустройство по улице Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви (1-й этап, Октябрьск).

Территории для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выбирают и сами жители Самарской области. С 21 апреля по 12 июня на портале Госуслуг - zagorodsreda.gosuslugi.ru - проходит голосование за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2027 году. В настоящее время за создание новых общественных пространств проголосовало более 380 тысяч жителей региона. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей воспользоваться правом голоса. «К благоустройству на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. С каждым годом количество благоустроенных объектов становится всё больше. В прошлом году из 110 представленных объектов жители выбрали 39. Уже приступаем к их благоустройству», — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.